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Kalp krizi geçiren coğrafya öğretmeni hayatını kaybetti

Giresun'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Coğrafya öğretmeni, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

07 Aralık 2018 Cuma 16:27
Kalp krizi geçiren coğrafya öğretmeni hayatını kaybetti

Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni, Kazım Bertan İştar (43), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan evli ve 2 çocuk babası Kazım Bertan İştar, sabaha karşı evde rahatsızlanınca, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İştar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

İştar’ın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından yarın toprağa verileceği belirtildi. 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:27
  1. Giresun
  2. Mimar Sinan Anadolu Lisesi
  3. Kazım Bertan İştar
  4. Kalp krizi
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