Kalp hastalıklarına dair bilinmeyenler

Kalp, beyin gibi merkezi bir organdır ve randımanlı çalışmazsa birçok başka hastalığa davetiye çıkarır. Böbrek yetersizliği, karaciğer bozuklukları ve akciğer yetersizliği gibi... Kalp yetersizliğinin ileri merhalesinden hele bütün organlar etkilenebilir.

KALP AĞRISI GÖĞSÜN SOLUNDADIR

Psikolojik hastalıklarla kalp ilişkisi nasıldır?

Bazı psikolojik hastalıklar, kalp hastalıkları ile ilişkili değildir. Ancak benzer belirtiler gösterebilirler. Ağrının kaynağını öğrenmek için test yapılması gerekir. Batma tarzındaki tek bir yerde sınırlanmış, bir-iki saniye süren ağrıların sebebi genelde psikolojik ve strese bağlıdır. Oysa kalp ağrıları üç-beş dakika sürer ve göğüsün sol tarafını tutar. Bunlar; baskı tarzında, sol kola ve çeneye yayılan, beraberinde terleme veya ölüm korkusu eşlik eden ağrılardır.

Stent takılan hastalar, bir gün by-pass olur mu?

Damar sertliği hastalığını durduracak kesin bir tedavi henüz maalesef yok. Stent de, by-pass da geçici bir tedavidir.



Tıkanmalar en sık; stent takıldıktan sonraki bir ay içerisinde yaşanır. Bu risk bir yıl boyunca devam eder. Stentlerin tıkanması durumunda; ya tekrar stent içine stent takılır veya by-pass ameliyatı yapılır.

Stent, kalp damarlarını tedavi eder mi?

Stent de, by-pass da direkt tedavi edici bir yöntem değildir. Stent, kısa bir bölgesi tıkanan veya daralan damarın açılmasını sağlayan; tükenmez kalemin yayına benzeyen bir yapının basınçla damar içinde şişirilmesi ve orada bırakılması işlemidir. Bu sayede o damardan kan akımı sağlanmış olur.

By-pass ameliyatı için damar sayısı önemli mi?

Sol ana koronerinde darlık olan hastalara by-pass yapılıyor. Ayrıca kalp kasılma gücü düşen, üç damarı tıkalı olan, kapak anevrizması veya beyne giden damarlarda darlık olan hastalar için de by-pass yapılabilir.

Kalp gerçekten kırılır mı?

Hiç alâkası yok. Bu hissî bir deyimdir. Kalbin yapısı kastan ibarettir. Kırılmaz!

Kadın kalbi-erkek kalbi farklı mıdır?

Kadınların vücut indeksleri daha küçük olduğundan kadınların kalpleri daha küçük ve koroner damarları daha incedir.

Ülkemizde by-pass için yaş ortalaması kaçtır?

20'li yaşlarda ve 80 üstü yaşlarda by-pass ameliyatı sıklığı azdır. Genel ortalama 50-55 yaş arasıdır. Ancak aile hikayesi kuvvetli, çocukluk diyabeti (Tip I) veya diyalize bağımlı olan hastalarda by-pass yaşı 20-30'lu yaşlara kadar inmektedir.

Erkekler mi, kadınlar mı daha çok ameliyat oluyor?

Genç yaşlarda erkekler daha sık olarak ameliyat olmaktadır. 50 yaş üstünde oran eşitlenmektedir.

Aspirin kalbi korur mu?

Aspirin'in kalp hastalıklarının tedavisinde önemli bir yeri vardır. Enfarktüs geçiren, koroner kalp hastalığı olan, stent takılan veya by-pass olan hastalar; aksi bir durum söz konusu değilse Aspirin kullanmalıdır. Aspirin, kalp enfarktüs sahasını küçültür. Ayrıca takılan stentlerin ve yeni by-pass greftlerinin (nakledilen damarların) açık kalma süresini uzatır.

Sigara içenler, aspirin kullanabilir mi?

Aspirin sigaranın zararlarını azaltmaz ve sigaranın zararlarından korumaz.

Aspirin kalbi korur da diğer organlara zarar verir mi?

Aspirin; özellikle mide, bağırsak ve beyinde istenmeyen kanamalara neden olabilir. Bu nedenle ülseri olan veya kanamaya meyilli yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Eğer böyle bir risk varsa, Aspirin muadili kan sulandırıcılar tercih edilmelidir.