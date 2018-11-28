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Kalp çarpıntısı yok yere olmaz

Tedbirini almak sebeplerini iyi bilmekten geçiyor...

28 Kasım 2018 Çarşamba 20:05
Kalp çarpıntısı yok yere olmaz

Her ne sebeple olursa olsun insanın kendi kalbinin sesini duyması veya hissetmesi insanı rahatsız eder. Bu da insanın aklına ‘Acaba kalbimde bir şey mi var? Kalp krizi mi geçiriyorum?’ sorularını getirir. Kalp çarpıntısı; kalp ritminin rahatsız edici olarak hissedilmesidir. Kalbinizin daha kuvvetli, hızlı attığını veya düzensiz çalıştığını hissedebilirsiniz. Çarpıntılar sık hissedilir ve normaldir. Çarpıntının kendisi bir hastalık değildir. Çarpıntı yapan sebebi belirlemek gerekir. Kalp çarpıntısı çoğunlukla asabî bir durumdur. Kişinin ya kalp hastalığı korkusuyla ya da hissî gerginlikler sonucu, kendi kalp etkinliğiyle aşırı ilgilenmesi sonucu ortaya çıkabilir. Diğer sebepleri şöyle sıralayabiliriz:

• Aşırı egzersiz yapmak,

• Stres, endişe, korku, hatta sevinç,

• Sigara veya alkol,

• Aşırı ve hızlı alkol alınması

• Fazla miktarda kahve, kola veya çay,

• Kansızlık,

• Kalp problemi,

• Tiroid problemi,

• Diyet hapları, depresyon haplarının fazla kullanılması,

• Premenopozal hastalık tablosu, (kadınlarda menopoz öncesi dönem )

• Vitamin eksikliği,

• Uyku kaçması ile meydana gelen çarpıntılar (kafein kaynaklıdır)

• Aşırı ve uzun süreli yoğun çalışmalar,

• Günlük işlerdeki yoğunluğun artık kanıksanarak normalleşmesi,

• Uzun süren üzüntü, hayal kırıklığı

• Düşük kan şekeri..

Kalp çarpıntısının belirtileri genellikle göğüste dolgunluk, düzensiz kalp ritmi ve tekleme olarak karşımıza çıkabilir. Çarpıntılara bazen baş dönmesi, göz kararması, hafif terleme, yattığımızda kalp atımının kulakta hissedilmesi, cilt renginin solması, bazen göğüs ağrısı ve sıkışması bile eşlik edebilir. Bu belirtiler kalbinizin geçici bir süre bedeninizin ihtiyacı olan kanı dokulara pompalayamadığına işaret etmektedir.

 

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 20:05
  1. Kalp çarpıntısının belirtileri
  2. Kalp çarpıntısının sebepleri

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