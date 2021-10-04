Kalori yakan besinler burada!

Bazı yiyecekler enerji verirken aynı zamanda kilo vermenize yardımcı olur. Yediğimiz tüm besinlerin kalorisi vardır. Ne yerseniz yiyin vücudumuz yediklerimizi sindirmek ve parçalamak için kalori harcar. Kilo vermek için kalori harcamak gereklidir. Bazı besinler vardır ki daha fazla kalori harcamamızı sağlar işte size kalori yakan besin listesi…

Kereviz: Şifalı bir sebzedir. Güçlü bir antioksidan ve iltihap giderici olan kereviz, kan basıncını (hipertansiyon) ve kolesterol düzeylerini dengelemeye yardımcı olur. Bu sayede sindirim sistemini rahatlatır. Lif kaynağı çok olduğu için kilo vermeye yardımcı olur.

Domates: Domates, kalp hastalığı ve kanser riskinin azaltılması dahil yardımcı olana besin kaynağıdır. C vitamini, potasyum, folat ve K vitamini deposudur. Mükemmel denilecek kadar lif, potasyum kaynağıdır.

Salatalık: Yüksek su içeriğine ve hidrasyona sahiptir. Düşük kalorili olması açısından diyetlerin vazgeçilmez besinleri arasında yer alır. Potasyum, kalsiyum, sodyum ve magnezyum gibi mineraller içermektedir. Bu da sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi, sağlayacaktır.

Havuç: Lif içeriği mideyi daha uzun süre tok tuttuğu için Diyet listesinde yer alan bir besindir. Havuç 100 gramında 41 kcal enerjiye sahiptir.

Çilek: Boyutu küçük olsa da, bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içerisinde barındırır. Kalorisi düşük bir meyvedir. Diyet yaparken kullanabileceğiniz lif değeri olan bir meyvedir.

Greyfurt: Az kaloriye sahiptir ve yüksek oranda su içerir bu nedenle doygunluk hissi verir.



Karpuz: Zayıflamak isteyenler için harika bir seçenektir. Özellikle kabuğu kalbi güçlendirir ve kan basıncını düzenler. Bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır.

Elma: Metabolizmayı hızlandıran elma, iyi miktarda antioksidan, C vitamini ve lif içerirler. Vücudumuzdaki yağları yakmaya yardımcı olur.

Avokado: Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Avokado, zengin C, E, K ve B6 kaynaklarıdır. Ayrıca magnezyum ve potasyum bakımından zengindir. Düzenli bağırsak hareketini desteklediği için de vücuda yeterli miktarda lif sağlar.

Brokoli: sağlığınızı koruyarak kısa zamanda kilo vermenizi sağlar. A vitamin deposudur. Kalsiyum, fosfor ve K vitamini içeriği sağlıklı kemik gelişimi için gereklidir, demir ve folik asit ise anemiyi önlemeye yardımcı olur.

Kabak: Sağlıklı beslenerek formunu korumak isteyenler kabak tüketimi ihmal etmeyin. İçerisinde bulunan lif sayesinde sindirimde önemli bir rol oynar. Ayrıca göz sağlığını da iyileştirici bir etkiye sahiptir.

Nar: Antioksidan hazinesi olan nar, İştahı azaltarak vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Marul: lif bakımından zengin bir yiyecek olduğu için, diyetisyenler genellikle içinde marul bulunan salata çeşitlerini tavsiye etmektedirler. Zayıflamak isteyenler için birebir tüketilebilecek bir besindir.