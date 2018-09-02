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Kalkınmaya işaret dopingi

Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) gelen coğrafi işaret başvuruları artıyor. Bu yılın ilk yarısında kuruma 125 yeni başvuru yapıldı.

02 Eylül 2018 Pazar 10:59
Kalkınmaya işaret dopingi

Yöresel ürünleri koruma altına alan coğrafi işaretler için başvurular yoğunlaştı. Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) ilk 6 ayda 125 başvuru yapıldı. Müracaat aşamasında bulunan ürün adedi de 400’ü geçti.

KALKINMADA ROL OYNAYACAK

Coğrafi işaret tescil sayısı ise 371 olarak açıklandı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından tescil edilen coğrafi işaretlerimiz Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı. 14 ürün için de başvurular alındı, komisyonun kararına odaklanıldı.

Coğrafi işaretlerin tarıma dayalı ekonomik kalkınmada ve refah artışında büyük rol oynayacağı kaydediliyor.

KONUYA ÖNEM VERİLMELİ

TÜRKPATENT Yönetim Kurulu Başkanı Habip Asan, coğrafi işaretlerin ekonomiye önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Avrupa ülkelerinin işaretli ürünlerden her sene 50-60 milyar lira gelir elde ettiğini anlatan Asan, “Bu imkân görülmeli, konuya önem verilmeli” dedi.

AB Komisyonu’nca Malatya kayısısı, Antep baklavası ve Aydın incirinin tescillendiğini hatırlatan Asan, ülkemizin bu ürünlerden elde edeceği gelirin artacağını da savundu.

ÜRÜNLERİMİZİ KORUMALIYIZ

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz ise illerimizin yöresel yemekleri ve ürünleri ile tanındığını dile getirerek, “Bu tatları diğer ülkelere kaptırmamak için hemen tescil ettirmeliyiz” uyarısında bulundu.

TESCİL SAYISI ARTMALI

Türkiye’nin coğrafi işaret tescilini artırabileceğini vurgulayan Yamankaradeniz, şöyle devam etti: “Ülkemizin kültürel öğelerini, yöre adına üretilen ürünleri korumak için tescile önem vermeliyiz. Şu anda tescil sayısı 300’ü aştı. Bu iyi bir haber. Ama ülkemizde coğrafi işaret tescili alabilecek 2 bin 500 ürünümüz bulunuyor. Hukukumuz, ülkemizin her ilini coğrafi işaret almaya teşvik ediyor. Biz de şehirlerimizle bütünleşen ve onlara değer katan her ürünü ekonomimize, kültürümüze ve dünyaya katmaya açığız.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 10:59
  1. Türk Patent ve Marka Kurumu
  2. Antep baklavası
  3. Aydın inciri
  4. Malatya kayısısı
  5. TÜRKPATENT Yönetim Kurulu Başkanı Habip Asan
  6. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz

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