Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın gerçekleştirilmesi planlanan Irak ziyareti öncesinde sektörün bu ülkedeki hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Irak’ın, Suudi Arabistan’la birlikte Türk müteahhitler için önemli hedef ülkelerden olduğuna işaret eden Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’a ziyaretinin bu açıdan önem taşıdığını ve kendilerinin de heyette yer alacağını söyledi.

Büyük yatırımlar var

Eren, Irak’ta önceki yıllarda yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle hükümet kurulamadığını ve bu nedenle ülkeye yeni yatırım yapılamadığını dile getirerek, hükümetin kurulmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat öncülüğündeki müteahhitlik heyeti olarak Bağdat’a gittiklerini ve burada ilgili makamlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı. Irak’ta yapılmayı bekleyen büyük yatırımlar olduğuna ve bunların başında Kalkınma Yolu Projesi’nin bulunduğuna dikkati çeken Eren, “Bu projeyle, Basra Körfezi’nde yeni yapılan limandan Türkiye sınırında yeni açılacak Ovacık Sınır Kapısı’na kadar 1200 kilometrelik otoyol ve 1200 kilometrelik demir yolu ağı yapılacak” diye konuştu. Eren, Süveyş Kanalı’nda yaşanan sorundan dolayı uluslararası ticaret yapan gemilerin Afrika kıtasını dolaşarak Avrupa’ya ulaşabildiği söyledi.

Iraklı makamlarla işbirliği

Kalkınma Yolu Projesi’nin gerçekleşmesi halinde ticaretin, Basra Körfezi ile Irak ve Türkiye üzerinden demir ve kara yoluyla sağlayacağını belirten Eren, şunları kaydetti: “Bunun hem Irak’a hem Türkiye’ye ekonomik ve stratejik olarak çok önemli getirisi olacak. Devletimizin bu projede Irak’a tecrübelerini aktarması için Karayolları ve TCDD genel müdürlüklerimiz Iraklı makamlarla işbirliği yapıyor. Ben de geçen yıldan beri Iraklı yetkili makamlara direkt teklif etmiştim. Kalkınma Yolu Projesi’nin tamamını Türk müteahhitleri olarak yapmaya talibiz, projenin tamamını yapabileceğimizi Türkiye’de yaptığımız otoyollar, köprüler ve demir yollarıyla çok kolaylıkla gösterebiliyoruz.”

Konut sektörü için çok büyük pazar açılacak

Eren, Kalkınma Yolu Projesi’nin diğer getirilerine de dikkati çekerek, “Proje, Irak’ta başka projelere de kapı açacak görünüyor çünkü bu projenin güzergahı boyunca yeni şehirler, yerleşim yerleri yapmak istiyorlar, konut sektörü için çok büyük pazar açılacak. 100’e yakın yeni hastane yapmak istiyorlar, binlerce okula ihtiyaçları olacak. O nedenle ben Irak’ta Türk inşaat sektörüne çok büyük bir kapı açılacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı bu ziyaret ve bizlerle beraber yapacağı toplantıdan çok olumlu sonuçlar alınacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Mutlaka yer almamız lazım

Kalkınma Yolu Projesi’nin ortalama 5 milyar dolarlık finansmana ihtiyacı olduğunu belirten Eren, bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin de finansman sağlamak üzere Iraklılarla görüştüğünü söyledi. Eren, Irak’ın hastane ve okul gibi altyapı ihtiyaçlarına para harcamayı düşündüğünü aktararak, “Irak, geçmişten beri bizim büyük bir pazarımız. Irak’ta şimdiye kadar yaklaşık 35 milyar dolarlık iş yapmış durumdayız. Sanıyorum 1100’ün üstünde proje tamamlamışız ama son yıllarda yatırımlar durunca ara verilmişti. Şimdi bu yatırımların üstüne hiç değilse yaklaşık 700-800 milyar dolara varan yatırımlar olacağını düşünüyorum. Bunun içinde de Türk firmaları olarak mutlaka yer almamız lazım” dedi.

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