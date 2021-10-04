‘Kalkınma sürecinde yerimizi alacağız’

Anlaşmaya taraf olma sürecini, “Bugüne kolay gelinmedi, gerçekten çok uzun bir müzakere süreci vardı” diyerek özetleyen Kurum, tüm bakanlıklarla toplantılar yaptıklarını ve atılacak adımları hep birlikte istişare ettiklerini, her toplantıda ilgili muhataplarla BM Genel Sekreteri ve diğer ülkelerin bakanlarıyla ve yöneticileriyle görüşmeler yaptıklarını hatırlattı.



Türkiye’nin Ek1 listesinde yer alması nedeniyle iklim finansmanına erişim noktasında bir haksızlığın söz konusu olduğunu dile getiren Kurum, şöyle konuştu: “Yapmış olduğumuz bu diplomasi trafiğiyle de yapılan müzakerelerle de hamdolsun bugün çok iyi bir noktaya geldik ve hem finansmana erişim noktasında hem de ülkemizin yeşil kalkınması çerçevesinde çok büyük fırsatlar var. Yeni bir kalkınma süreci tüm dünyada başlayacaktır ki biz de 84 milyonluk nüfusumuzla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kalkınmada yerimizi alacağız ve en öndeki ülkelerden biri olacağız. Bütün sektörler adına bunun bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.”



Gelinen süreçte 2053 yılında net sıfır emisyona erişilecek adımları da atacaklarını belirten Kurum, “Paris Anlaşması’na taraf olma sürecini Meclisimizin onayına gönderdik, inşallah ekim ayında Gazi Meclisimiz Paris Anlaşması’na taraf olma sürecini tamamlayacaktır” dedi.



Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı ilk imzalayan ülkelerden olduğunu hatırlatan Kurum, “İnşallah 2021 yılında taraf olarak ülkemizin iklim değişikliği, yeşil kalkınma sürecindeki mücadelesine çok daha yeni fırsatlarla dahil olacağı bir başlangıca adım atıyoruz. Bu ülkemiz için çok önemli, hem ekonomik anlamda hem istihdam anlamında bütün sektörlerimizi etkileyen bir adım olacaktır” değerlendirmesini yaptı.