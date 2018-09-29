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Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılıyor

AK Parti, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:54
Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılıyor

AK Parti, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklif, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin (Banka), çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi ile kar ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri dahil, tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 09:54
  1. Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

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