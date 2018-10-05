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Kalkınma Bankası lokomotif rol üstlensin, KOBİ’ler şaha kalksın

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kasımoğlu, Kalkınma Bankası’nın Türkiye’nin “Global Yatırım Bankası” olması gerektiğini söyledi. Kasımoğlu, KOBİ’lerin sermaye piyasası imkânlarından yararlandırılmasında en önemli aracın Kalkınma Bankası olabileceğini kaydetti.

05 Ekim 2018 Cuma 15:00
Kalkınma Bankası lokomotif rol üstlensin, KOBİ’ler şaha kalksın

MEHMET CANITATLI

Ekonomiye katma değer üreten KOBİ’lerin finansal yönden desteklenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Murat Kasımoğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada bu işin nasıl olacağının reçetesini de sundu.

Şirket kapanması kayıptır

Bir şirketin kapanması, iflas etmesi ekonomi için büyük bir kayıptır, bunu kim ister?’’ diyen Kasımoğlu, “Her alanda oluşturduğu fırsat maliyeti çok yüksek olan bu durumun önlenmesi, makro ekonominin rekabet gücü açısından büyük bir değer taşıyor. Hem ekonomik hem de sosyolojik sonucu olan şirketlerin başarısızlıklarının önüne geçmek her zaman mümkün. Türkiye’de şirketlerin iyi yönetilmediğine dair çok somut bilgiler var. Özellikle günümüz koşullarında şirketlerin yönetimi çok daha zorlu bir süreçten geçiyor. Bu dönemde yöneticilerin ve şirket sahiplerinin ellerinde yeni fırsatları doğuracak araçların olmasına daha çok ihtiyaç duyuluyor. Patronlar, işin finansal ayağı ile mevcut potansiyeli kullanabilme becerisini ahenkli şekilde yönetmek zorundalar. Bu noktada Kalkınma Bankası’nın büyük bir rol üstlenebileceğini düşünüyorum” dedi.

KOSGEB yeniden yapılandırılmalı

KOSGEB’in yapılanmasının gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Kasımoğlu, şu tespitlerde bulundu: KOSGEB’in özellikle izleme ve raporlama altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Teşvikler çok çeşitli kurumların sorumluluğunda olduğu için oldukça dağınık bir yapı arz ediyor, bu da verimliliği ve etkinliği büyük ölçüde azaltıyor. Tüm teşviklerin yönetiminin bir bakanlık altında toplanmasını öneriyorum. Bu noktada başarılı ülke modelleri örnek alınarak yeniden yapılandırılma sürecine girilmeli.

Global yatırım bankası

Kalkınma Bankası’na Türkiye’nin “Global Yatırım Bankası” olma niteliği kazandırılmalı ve KOBİ’lerin sermaye piyasası imkânlarından yararlandırılmasında en önemli banka durumunda olmalıdır. Ayrıca KOBİ Yatırım Ortaklıkları kurularak çok sayıda nitelikli KOBİ’nin tek şemsiye altında toplanması sağlanmalıdır. En önemlisi de KOBİ’lerin sermaye piyasası imkânlarından yararlanmalarına imkân sağlayacak açılımlara ihtiyaç var.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 15:00
  1. KOSGEB
  2. KOBİ
  3. Murat Kasımoğlu
  4. Yeni Akit
  5. Kalkınma Bankası

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