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Gündem Kaçak göçmenlere büyük darbe: “Kalkan-24” operasyonlarında çok sayıda gözaltı var
Gündem

Kaçak göçmenlere büyük darbe: “Kalkan-24” operasyonlarında çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2024-06-25 08:32:00 - 2024-06-25 08:38:41

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Düzensiz göçle mücadelemiz Kurban Bayramı'nda da devam etti, “Kalkan-24” denetimlerinde bin 456 düzensiz göçmen yakalandı".

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelemiz Kurban Bayram tatili boyunca da kesintisiz devam etti. Düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-24” denetimlerinde bin 456 düzensiz göçmen yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin Kurban Bayram tatili boyunca da kesintisiz devam ettiğini belirterek düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-24” denetimlerinde bin 456 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

"İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere ve düzensiz göçmenlere asla fırsat vermeyeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz tarafından; 75’i İstanbul’da olmak üzere 165 mobil göç noktası araçlarıyla 60 ilde Kurban Bayramı tatili boyunca gerçekleştirilen denetimlerde; 35 bin 159 kimlik kontrolü yapıldı. Bin 456 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Valiliklerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren polisimizi, jandarmamızı ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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