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Kalıtsal hastalıklar nelerdir?

Bilim dilinde, ebeveynlerden çocuklara geçen hastalıklara kalıtsal hastalıklar denir. Peki bu kalıtsal hastalıklar nelerdir? Tedavileri var mıdır? İşte kalıtsal hastalıklara dair bilinmeyenler...

26 Nisan 2018 Perşembe 08:33
Kalıtsal hastalıklar nelerdir?

Anne ve babadan bebeğe geçen bazı kusurlu genler vardır. Aynı zamanda bu genlerin bebeklerde ciddi rahatsızlıklara neden olma riski de bulunmaktadır. Ancak bu her çocuk için geçerli değildir. Bazen bu genler, çocuğa taşıyıcı gen olarak da geçebilmektedir.
Kalıtsal hastalığa sahip anne ve babaların, bebeklerine hastalığın geçmemesi için erken önlem almaları gerekiyor. Bunun için de jinekologlara hamileliğin ilk haftalarında kalıtsal hastalıklara dair bilgi verilmelidir.

İşte anne ve babadan geçen o rahatsızlıklar;

YUMURTALIK KANSERİ

Geçtiğimiz sene yapılan araştırma sonucunda yumurtalık kanserinin babadan geçtiği açıklanmıştı. Babadan geçen X kromozomundaki maGEC3 geninin yumurtalık kanserine yol açtığı yapılan araştırmalarda ortaya çıktı.

HEMOFİLİ

Bir diğer kalıtsal olan hastalık hemofilidir. Hemofili genellikle akraba evliliklerinde bozuk genlerin bir araya gelmesi sonucu, kanın pıhtılaşmaması şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Tedavisi çok ağır olan bu hastalığın, erkeklere oranla kadınlarda ölüm oranı daha yüksektir.

ALBİNO

Albino hastalığı, anne ve babadan çocuğa geçen melanin hücrelerinin renk üretmemesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Albino hastalığının tedavisi bulunmamaktadır.

BALIK PULU

Bilimsel dilde ikitiyos olarak adlandırılan balık pulu hastalığı, kromozomlarda bulunan cilt genlerinin bozulması sonucu ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Cilt derisinin üst tabakasında balık pulu gibi bir tabaka oluşur. Bu hastalık ilerleyen yaşlarda kişinin günlük hayatını da zorlaştırmaktadır. Bu hastalığın da kesin bir tedavisi bulunmamaktadır.

RENK KÖRLÜĞÜ

Anne ve babadan geçmesine rağmen cinsiyet geni olarak çocuğa geçen renk körlüğü, kız çocuklarına oranla erkek çocuklarında görülme ihtimali daha yüksektir. Kız çocuklarına genler genellikle taşıyıcı olarak geçmektedir.

MEME KANSERİ

Meme kanseri bir cinsiyet kanseri değildir. Hem kadınlarda hem erkeklerde görülür. Fakat kadınların meme kanseri olma ihtimali yüzde 98 iken erkeklerin ise yüzde 2'dir. Ailede meme kanseri olan bir kişi bile varsa ailedeki diğer bütün bireylerin ergenlik çağından sonra düzenli bir şekilde mamografi çektirmeleri gerekmektedir.
Bir diğer kalıtsal hastalıklar; lösemi, prostat, bağırsak ve rahim kanserleri, kronik akciğer ve astım gibi hastalıklardır.

 

yasemin.com

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 08:33
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