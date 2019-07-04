Kaliteli mobilya uygun fiyata! Her daim modayı takip eden tasarımları, kalitesi ve uygun fiyatı ile mobilyacılık sektörüne farklı yaklaşım yenilik, getiren Modalife Mobilya Türkiye Genelinde Yeni 6 Mağazasını açtı.

Mobilya sektörünün ve Türkiyenin Düğün Paketçisi, Türkiye’ye mağaza yatırımlarını sürdürüyor. Eskişehir Baksan, Kocaeli İzmit E5, İstanbul Eyüp Modesa, İstanbul Bayrampaşa, Antalya Liman ve İzmir Torbalı mağazalarında müşterilerine hizmet vermeye başladı. Toplamda 130 bin m2 2 adet fabrika, 1850 çalışanı ve 145 mağazalarıyla yatırımla sektörde lider olan Modalife, tüm mobilya ürünlerini sunuyor. İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Antalya ve İzmir’de açılan yeni Modalife mağazasının yanında 145 noktada Modalife Mobilya ürünleri tüketiciyle buluşuyor. Modalife’ın mobilya tasarımları farklı konseptlerle tüketicileriyle buluşuyor. Koltuk Takımı, Yemek Odası Takımı, Yatak Odası Takımı, Genç Odası Takımı ve Tamamlayıcı Pratik Mobilya konseptlerinde 1000’e yakın ürün çeşidi bulunuyor. Modalife Mobilya ile kullanılan ürünler, sağlıklı ve estetik tasarımı bir araya getiriyor. Tüketiciler ayrıca www.modalife.com web sitesinden ürünleri inceleyebilir ve satışa sunuyor.

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