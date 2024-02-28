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Ekonomi Kalite ödülü sahibi Karali Çay Dubai'de!
Ekonomi

Kalite ödülü sahibi Karali Çay Dubai'de!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 18:34:00 - 2024-02-28 18:34:56
Kalite ödülü sahibi Karali Çay Dubai'de!

Türkiye’nin uluslararası kalite ödülleri alan köklü çay firması Karali Çay’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik gıda ihracatçılarının katılımıyla düzenlenen ticari heyet programına katıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Orta Doğu’nun ticaret ve lojistik merkezi konumunda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik gıda ihracatçılarının katılımıyla ticari heyet programı düzenledi.

Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleşen programda Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali de yer aldı.

Karali ikili görüşmeler gerçekleştirdiği alıcılara doğal ve sağlıklı Türk çayını anlattı. Karali, Gulfood fuarında ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirdi.

Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali ayrıca Dubai Başkonsolosu Onur Saylan ile bir araya geldi.
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