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Dünya

Kaliforniya'da 5.5 büyüklüğünde deprem

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 5.5 şiddetinde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 04:53:00 -
Kaliforniya'da 5.5 büyüklüğünde deprem

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Görgü tanıkları şiddetli deprem nedeniyle binaların sallandığını söyledi.

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