Kaliforniya'da 5.5 büyüklüğünde deprem
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 5.5 şiddetinde deprem oldu.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Görgü tanıkları şiddetli deprem nedeniyle binaların sallandığını söyledi.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 5.5 şiddetinde deprem oldu.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Görgü tanıkları şiddetli deprem nedeniyle binaların sallandığını söyledi.
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