Kalıcı düşüş için 4 öneri

Ocak ayı enflasyon verisini yorumlayan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, çekirdek enflasyonun düşmesinin olumlu gelişme olduğunu belirterek, “Ancak bu konuda büyük başarı elde ettik demek için de erken. Merkez Bankası’ndan faiz indirimi yolunda adım atmasını beklemek, ancak ve ancak çekirdek enflasyonda kalıcı düşüş sağlanmasıyla mümkün” dedi. Alkin, Türkiye’de enflasyonun kalıcı şekilde düşürülebilmesi için “Devlet kartel ve tröst gibi piyasa bozucu yapıların üzerine gitmeli. Kamu harcamaları dizginlenip, vergiler düşürülmeli. Sektörlerle ilgili sağlıklı veri akışı sağlanmalı. Bütün ilgili kurumlar koordineli çalışmalı” önerilerinde bulundu.