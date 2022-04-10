Kalıbına göre şekil almak buna denir! 70’lik Fikri’den takla üstüne takla

Yıllarca Müslümanların inanç ve ibadet özgürlüğüne ‘laiklik’ kılıfıyla karşı çıkan CHP’nin ‘yobaz’ temsilcilerinden Fikri Sağlar, Hadis-i Şerif’i siyasete alet etti.

CHP’nin ‘kirli’ ve ‘yobaz’ zihniyeti değişmiyor!

1987 yılındaki seçim kampanyasında Allah’ın emri olan başörtüsü siyasi malzeme olarak kullanan Fikri Sağlar, “Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var.” şeklinde skandal sözler dile getirmişti.

Hadis-i Şerif'i siyasete alet etti

“Mahkemede başörtülü bir hakime güvenmem” sözüyle infiale neden olan Fikri Sağlar, kısa bir süre sonra ise Türkiye’deki camileri hedefe koymuştu. Camileri ahıra çeviren kirli ve yobaz zihniyetin temsilciliğini yapan Fikri Sağlar, mübarek Ramazan ayını fırsat bilerek hadis paylaştı.

‘Rezil’ adam utanmadan hadis paylaştı

Her fırsatta Allah’ın emir ve yasaklarına saldıran Fikri Sağlar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in şu hadisini paylaştı:

“Hz. Muhammed: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in kızı Fâtıma hırsızlık yapsa, onun da elini keserdim." (DİB, Hadislerle İslam, C. 3, S. 537) Ey inananlar! Hırsızlara hesap sormayacak mısınız?”