Kalekim halka açılıyor
Kale Grubu şirketlerinden Kalekim’in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Halka arz için 6-7 Mayıs tarihlerinde 13.75 – 14.75 TL fiyat aralığından talep toplanacak. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Kalekim’in halka arzına toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor. Yapı kimyasalları sektörünün jenerik markasını oluşturan ve GfK verilerine göre seramik uygulamaları pazarında ilk sırada yer alan şirket, ürünlerini Türkiye’nin yanı sıra 80’i aşkın ülkede tüketicilerle buluşturuyor. Kalekim, halka açılıp bünyesine katacağı yeni ortaklarla gücüne güç katarak sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atmayı hedefliyor.