  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kaleden kaleye inanılmaz gol! Kaleci gafil avlandı
Spor

Kaleden kaleye inanılmaz gol! Kaleci gafil avlandı

İtalya Serie C'de mücadele eden Modena, son dakika golüyle Imolese'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü ise kaleci Riccardo Gagno kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 12:27:00 -

İtalya Serie C'de Modena, son dakika golüyle Imolese'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü kaleci Riccardo Gagno kaydetti.

Mücadelenin 90+1. dakikasında kendi ceza sahası önünde topu önüne yuvarlayan 24 yaşındaki eldivenin, yaklaşık 80 metreden gelişigüzel yaptığı vuruş, rakip kalecinin de hatasıyla gol oldu.

Modena, bu golle ligde puanını 84'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay