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Yerel Kaldırımda yürüyen kadının başına ağaç dalı düştü
Yerel

Kaldırımda yürüyen kadının başına ağaç dalı düştü

İzmir’in Torbalı ilçesinde rüzgar nedeniyle kırılan ağacın dalı, kaldırımda yürüyen bir kadının başına düştü.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 18:25:00 -
Kaldırımda yürüyen kadının başına ağaç dalı düştü

İzmir’in Torbalı ilçesinde rüzgar nedeniyle kırılan ağacın dalı, kaldırımda yürüyen bir kadının başına düştü.

Olay, Ertuğrul Mahallesi'ndeki Kazım Dirik Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda bulunan ağacın dalı, rüzgar nedeniyle kırılarak kaldırımda yürüyen H.G.’nin (48) üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Yaralanan kadın, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kontrol amacıyla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Belediye ekipleri, kaldırımdaki dal parçalarını temizlerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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