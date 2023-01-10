Kaldırımda yürüyen kadının başına ağaç dalı düştü
İzmir’in Torbalı ilçesinde rüzgar nedeniyle kırılan ağacın dalı, kaldırımda yürüyen bir kadının başına düştü.
İzmir’in Torbalı ilçesinde rüzgar nedeniyle kırılan ağacın dalı, kaldırımda yürüyen bir kadının başına düştü.
Olay, Ertuğrul Mahallesi'ndeki Kazım Dirik Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda bulunan ağacın dalı, rüzgar nedeniyle kırılarak kaldırımda yürüyen H.G.’nin (48) üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı
Yaralanan kadın, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kontrol amacıyla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Belediye ekipleri, kaldırımdaki dal parçalarını temizlerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.