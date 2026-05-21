Kaldırıma, engele, yokuşa meydan okuyor! Hyundai’nin yeni robotu şaşırttı

Hyundai Motor Group tarafından geliştirilen mobil robot platformu MobED, yenilikçi tasarımı ve gelişmiş kullanım kabiliyetiyle 2026 Red Dot Design Award kapsamında “Winner” ödülünün sahibi oldu.

Hyundai Robotics LAB tarafından geliştirilen MobED (Mobile Eccentric Droid), farklı arazi koşulları ve kullanım senaryolarında sorunsuz çalışabilen yeni nesil bir mobil robot platformu olarak dikkat çekiyor. Platform, Hyundai’nin insan odaklı etkileşim ve gerçek yaşam kullanımını geliştirmeyi hedefleyen “Refined Edge” tasarım felsefesini yansıtıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hyundai Motor Group AVP Division Başkanı Minwoo Park, “Buradaki soru hiçbir zaman teknolojinin çalışıp çalışmadığı değildi; asıl mesele, insanların günlük yaşamında büyük ölçekte fayda sağlayıp sağlamayacağıydı. MobED’in Red Dot başarısı bunu açık şekilde ortaya koydu. Bu, Fiziksel Yapay Zekâ’nın gerçek dünyadaki uygulamasıdır ve teknolojinin sınırlarını zorlamayı sürdüreceğiz” dedi.

MobED, Hyundai’nin geliştirdiği Drive and Lift teknolojisini Eccentric Wheel mekanizmasıyla birleştirerek engebeli yollar, eğimler ve kaldırımlar gibi zorlu yüzeylerde dahi yüksek stabilite sunuyor. Bu sayede robot platformları yalnızca kontrollü iç mekânlarla sınırlı kalmayıp gerçek yaşamın dinamik koşullarında da kullanılabiliyor.

Yapay zekâ destekli kontrol sistemleriyle donatılan platform; lojistik, teslimat, denetim süreçleri ve otonom mobilite uygulamaları gibi farklı alanlara uyum sağlayabiliyor. Red Dot ödülü de MobED’in yenilikçi mühendislik ile işlevsel tasarımı başarılı şekilde bir araya getirdiğini ortaya koyuyor.

Ölçeklenebilir ve modüler yapısıyla dikkat çeken MobED, Hyundai Motor Group’un robotik teknolojilerin günlük yaşamı desteklediği geleceğin mobilite ekosistemine yönelik vizyonunu temsil ediyor. İlk kez 2022’de CES 2022 kapsamında konsept olarak tanıtılan platform, daha sonra iREX 2025 fuarında seri üretime hazır versiyonuyla sergilendi. Bu süreç, Hyundai’nin tasarım ve teknoloji alanındaki sürekli gelişimini gözler önüne serdi.