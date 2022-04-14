Kaldirik otu (Hodan) nedir? Kaldirik otu nerde yetişir faydaları nelerdir? Hodan çay tarifleri

Kaldirik (Hodan) nedir?

Kaldirik otu hıspıt veya hodan otu olarak da bilinmektedir. Bazı bölgelerde sığır dili, çoban çedenesi, ballık, turşu veya goriz gibi farklı isimlerle de adlandırılmaktadır. Ispıt otu özellikle Nisan ve Ekim ayları arasında pazarlarda satılmaktadır. Ayrıca aktarlarda yapı ve kurutulmuş hali de satılmaktadır. Ispıt diğer adı ile kaldirik otu hodangiller familyasından bir bitkidir. Bu bitkinin boyu yaklaşık 60 santimetreye kadar çıkmaktadır. Morumsu bir gövdesi bulunan ıspıt otunun mavi, beyaz veya pembe çiçekleri bulunmaktadır.

Kaldirik otu nerede yetişir?

Ispıt ot ülkemizde de yetiştirilmekte olan bit bitkidir. Boyu 60 santimetreye kadar çıkan morumsu gövdeli, yeşil yapraklıdır. Bulunduğu bölgeye göre mavi, beyaz ya da pembe çiçekler açıyor. Türkiye'de en fazla Trabzon ve Düzce bölgelerinde yabani olarak yetişiyor. Fakat ıspıt otu ülkemizde birçok bölgede de görülmektedir. Şifalı olmasının yanı sıra pek çok yararı bulunan ıspıt otunun pek çok yararı bulunmaktadır.

Kaldirik otunun faydaları nelerdir?

Ülkemizde yetişen sayısız ot bulunmaktadır. Bu otların insan sağlığına olan faydaları ise saymakla bitmez. Bu otlardan olan kaldirik otu da ülkemizde tüketilen ve çok yararı olan bir bitkidir. Kaldirik otunun faydaları şunlardır:

- Kemik sağlığı ve gelişimi yönünden oldukça sağlıklıdır.

- İnsanların kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcıdır.

- Tansiyonun normal seviyede kalmasına yardımcı olmaktadır.

- Ödem oluşumunu önlemede çok etkilidir. Bunun sebebi ise idrar sökücü özelliğine sahip olmasıdır.

- Balgam sökücü özelliği bulunur. Balgam nedeniyle oluşan öksürüklerin de önüne geçmektedir.

- Boğazlarda oluşan ağrıların iyileşmesine yardımcı olur.

- Vücuttaki iltihapları hızlı bir şekilde iyileştirir.

- Sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olmak ile birlikte sinir ve strese iyi gelmektedir.

- Uykusuzluk, depresyon gibi sorunların önüne geçmektedir.

- Böbrek üstü bezlerini uyaran kaldirik otu cesaret hissini de uyandırmaktadır.

- Kaldirik otunun tohumundan yağ elde edilir. Bu yağ ise akne, sivilce, çatlak ve selülit gibi cilt problemlerine oldukça faydalıdır.

Kaldirik otu nerelerde bulunur?

Kaldirik otu tarlalarla ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişen bir ottur. Dünyada Suriye başta olmak üzere Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Anadolu'da bulunmaktadır. İlkbahar aylarında yetilen kaldirik otu ekim ayına kadar toplanmaktadır. Tohumdan elde edilen yağ ise genellikle ticari amaçlı kullanılmaktadır. Otun yaş hali ise mutfaklarda ve tıbbi tedavilerde doğal ilaç olarak tüketilmektedir.

Kaldirik otu asit maddeleri içermektedir. Bu sayede insan sağlığına da çok faydası bulunmaktadır. Ayrıca kaldirik otu olarak bilinen hodan otunun çayı da yapılmaktadır. Adet öncesi dönemlerde oluşan sendromlardan dolayı gelişen cilt hastalıklarına da pek çok yönden faydası bulunmaktadır.

Kaldirik otu ülkemizde de kendiliğinden yetişebilen bir ot çeşididir. Türkiye'de yetişen yerler Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesidir. İlkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte tezgahlarda yerini alan kaldirik otunun tıbbi tedavilerde ilaç olarak kullanıldığı da bilinmektedir.

Kaldirik otu en taze hali ile ıspanak gibi pişirilebilen bir bitkidir. Bunun yanında kurutulmuş veya yağı da bulunmaktadır. Kaldirik otunun taze hali pişirilmeden önce sirkeye batırılması tavsiye edilmektedir. Daha sonra bol su ile yıkanmalı ve yemeği bu şekilde tüketilmelidir.

Kaldirik otunun tüketim şekillerinden birisi de yağıdır. Yağı kaldirik tohumundan elde edilir. Kaldirik otu yapı ciltteki kırışıklıkların engellenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca pek çok kişide görülen sivilcelere ve aknelere de iyi geldiği bilinmektedir.

HODAN ÇAYI TARİFLERİ

Öksürüğü kesen hodan çayı: Bir tatlı kaşığı hodan, iki dilim taze zencefil, bir-iki yaprak adaçayı, bir kabuk tarçın, bir parça civanperçemi, bir tatlı kaşığı kurutulmuş ekinezya ile karıştırılır, üzerine iki su bardağı kadar kaynamış su ilave edilerek ağzı kapalı halde 10 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Süzüldükten sonra bir çay kaşığı bal veya birkaç damla limon suyu ile tatlandırılabilir. Bu çay, öksürük şikayetlerini gidermeye yardımcı olduğu gibi, soğuk algınlığı ve nezle gibi rahatsızlıklara karşı korunmaya da yardımcı olur.

Uykusuzluk için hodan çayı: Bir tatlı kaşığı hodan otu, iki parça adaçayı, bir tatlı kaşığı limon melisa veya oğul otu, bir tatlı kaşığı papatya karıştırılır, iki su bardağı kaynamış suda 10 dakika demlenir. Süzüldükten sonra bal ile tatlandırılabilir. Yatmadan önce, sıcakken içilmelidir. Vücuda ve zihne rahatlık vererek daha rahat bir uyku için yardımcı olacaktır.

İdrar söktürücü hodan çayı: Bir tatlı kaşığı hodan otu, bir tutam mısır püskülü ve bir yemek kaşığı kadar kiraz sapı karıştırılır, 15 dakika boyunca 2 su bardağı kaynamış suyun içerisinde demlenir. Süzüldükten sonra bir şişeye alınan bu karışımdan günde 2-3 defa bir çay bardağı olacak şekilde içilebilir.

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