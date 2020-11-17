  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kaldıkları eve baskın düzenlendi! PKK/PYD’nin sözde asayiş genel müsteşarı Mersin’de yakalandı
Gündem

Kaldıkları eve baskın düzenlendi! PKK/PYD’nin sözde asayiş genel müsteşarı Mersin’de yakalandı

Mersin'de PKK/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamda, Suriye'de PKK/PYD'nin sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı olarak faaliyet yürüten bir erkek şüpheli ile örgütün sözde Münbiç medya koordinatörlüğü ve silahlı asayiş biriminde faaliyet gösteren bir kadın şüphelinin yasa dışı yollardan Mersin'e geldiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:46:00 -
Kaldıkları eve baskın düzenlendi! PKK/PYD’nin sözde asayiş genel müsteşarı Mersin’de yakalandı

Şüphelilerin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

1’i gri listede 5 terörist teslim

Dün ayrıca 1’i terörden arananlar listesi ‘gri’ kategoride yer alan toplam 5 terörist, çözülmenin iyice derinleştiği terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Gündem

Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Bölgesel girişim! 4 ülke birleşti
Dünya

Bölgesel girişim! 4 ülke birleşti

ABD, Hindistan, Avustralya ve Japonya donanmaları, Umman Denizi'nin kuzeyinde ortak tatbikat gerçekleştirdi. Çin'in, Hint Pasifiği'nde artan..
Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!
Gündem

Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!

Solak medyanın yeniden gündeme getirdiği 'Kanal İstanbul yapılmamalı' haberleri sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Rahmetli eski Başbakan Tu..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay