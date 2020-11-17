Kaldıkları eve baskın düzenlendi! PKK/PYD’nin sözde asayiş genel müsteşarı Mersin’de yakalandı
Mersin'de PKK/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamda, Suriye'de PKK/PYD'nin sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı olarak faaliyet yürüten bir erkek şüpheli ile örgütün sözde Münbiç medya koordinatörlüğü ve silahlı asayiş biriminde faaliyet gösteren bir kadın şüphelinin yasa dışı yollardan Mersin'e geldiği belirlendi.
Şüphelilerin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
1’i gri listede 5 terörist teslim
Dün ayrıca 1’i terörden arananlar listesi ‘gri’ kategoride yer alan toplam 5 terörist, çözülmenin iyice derinleştiği terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.