“Kaldığı yerden devam edecek”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarın salgın sürecinden normalleşme sürecine kademeli geçişi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Pekcan, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sürecinden normalleşme dönemine geçiş kapsamında bugünden itibaren birçok esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, “Bu süreçte devletimizin sağladığı pek çok imkan ve desteklerle esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz” dedi. Pekcan, “Esnafımızın ‘maske, mesafe ve temizlik’ tedbirlerine sonuna kadar riayet edeceğinden kuşkumuz yok” diye konuştu. Bakan Pekcan, Halkbank kaynaklarından piyasaya arz edilen Esnaf Destek Paketi kapsamında bugüne kadar 606 bin 545 esnaf ve sanatkara 15 milyar 35 milyon lira tutarında kredi kullandırıldığını belirterek, “Bu krediler, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa nefes aldırdı. Halkbank tarafından Covid-19 salgını nedeniyle ötelenen ya da yapılandırılan toplam kredi taksit tutarı 3,5 milyar lira, bu imkanlardan yararlanan esnaf ve sanatkar sayısı da 374 bin 674 oldu” bilgisini paylaştı.