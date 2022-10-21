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Aktüel Kaldığı otelde ölü bulundu
Aktüel

Kaldığı otelde ölü bulundu

Antalya'da bir kişi, otel odasında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 23:14:00 -
Kaldığı otelde ölü bulundu

Antalya'da bir kişi, otel odasında ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir otelde konaklayan Nizamettin Titiz'in (62), uzun süre dışarı çıkmaması üzerine çalışanlar odaya gitti.

Titiz'in hareketsiz yattığını fark eden otel çalışanları, yetkililerden yardım istedi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Titiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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