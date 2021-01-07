Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı hamuru, şerbeti, tarifi
Türk mutfağının önemli değerlerinden biri olan kalburabastı ismini yapıldığı aletten alıyor. Kalbura basılarak yapılan bu şerbetli tatlı çay saatlerinizde ikram edebileceğiniz oldukça lezzetli tariflerden biridir. Peki, Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı hamuru, şerbeti, tarifi haberimizde.
Her yaştan insan tarafından sevilen kalburabastı yapımı da oldukta pratik tatlılardandır. Peki kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı tarifi nedir?
Kalburabastı tarifi
Malzemeler
125 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı irmik
1 tane yumurta
Yarım paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
1 su bardağı ceviz
Şerbeti için
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
Yapılışı
Şerbeti için suyu ve şekeri tencereye koyup kaynatın. Daha sonra birkaç damla limon suyunu da ekleyin ve 10 dakika daha kaynatın.
Hamuru için tereyağı, sıvı yağı, yumurtayı ve yoğurdu bir kaba koyup iyice karıştırın.
Üzerine irmiği ve kabartma tozunu da ekleyip karıştırmaya devam edin.
Karışıma azar azar un da ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın.
Sonra hamuru bir kalbura bastırıp küçük parçalar halinde açın.
Açılan hamurun içine ceviz koyup kapatın.
Hazırladıklarınızı yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkan sıcak tatlının üstüne soğuyan şerbetinizi dökün.
Şerbeti çekmesi için biraz bekledikten sonra tatlınız servise hazır.