Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı hamuru, şerbeti, tarifi

Her yaştan insan tarafından sevilen kalburabastı yapımı da oldukta pratik tatlılardandır. Peki kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı tarifi nedir?

Kalburabastı tarifi

Malzemeler

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı irmik

1 tane yumurta

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

1 su bardağı ceviz

Şerbeti için

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı

Şerbeti için suyu ve şekeri tencereye koyup kaynatın. Daha sonra birkaç damla limon suyunu da ekleyin ve 10 dakika daha kaynatın.

Hamuru için tereyağı, sıvı yağı, yumurtayı ve yoğurdu bir kaba koyup iyice karıştırın.

Üzerine irmiği ve kabartma tozunu da ekleyip karıştırmaya devam edin.

Karışıma azar azar un da ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın.

Sonra hamuru bir kalbura bastırıp küçük parçalar halinde açın.

Açılan hamurun içine ceviz koyup kapatın.

Hazırladıklarınızı yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üstüne soğuyan şerbetinizi dökün.

Şerbeti çekmesi için biraz bekledikten sonra tatlınız servise hazır.