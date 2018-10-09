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Kalbinize dikkat edin

Onun teklemesi genç ihtiyar, kadın erkek ayırt etmiyor. Emaneti hoyratça kullananları hele çok üzüyor.

09 Ekim 2018 Salı 21:28
Kalbinize dikkat edin


Emaneti peki nasıl koruyacak, nelere dikkat edeceksiniz. Bakın bu haber onu özetliyor:

Kolesterol kalp sağlığını tehdit eden faktörlerin başında yer alıyor.

Genler ve kalıtımın da kolesterol seviyesinin üzerinde büyük rolü bulunuyor. Diyabet ise diğer etkenler arasında.

Eğer yağlı yiyecekleri çok fazla tüketiyorsanız, kanınızdaki LDL seviyeleri yükselecektir. Kolesterol et, peynir gibi hayvansal gıdalarda ve hazır gıdalarda çokça bulunur. Bunları tükettiğinizde vücudunuz daha çok sature yağ ve kolesterol emer.

Hareketsizlik çok etkiliyor. İstatistikler egzersizler, yürüyüşlerle kolesterol düzeyleri arasında doğrudan ilişki olduğunu gösteriyor. Hareketsiz kişilerde HDL düşük, LDL yüksektir ve koroner arterlerde plaklar oluşmaktadır.

Yaşlanma ile beraber kolesterol düzeylerinde de artış görülür. 45 yaş ve daha üstündeki erkekler, 55 yaş ve daha üstündeki kadınlar her yıl kolesterol seviyelerini ölçtürmelidir.

Ayrıca alkol ve sigara, çok büyük risk faktörleri..

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 21:28
  1. kalp
  2. kalp sağlığı

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