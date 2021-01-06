Kalbi durdurmadan 3 santimetrelik kesiyle mitral kapak ameliyatı

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, seçilmiş hastalarda kalp çalışıyorken mitral kapağı tamir etmek veya kapağı değiştirmenin artık mümkün olduğunu, hastaları kalp akciğer makinesine bağlanmak zorunda kalmadan, 3 santimetrelik bir kesi ile ameliyat edilebildiklerini belirtti.

Nefes darlığı ve çarpıntı gibi şikayetlerle kendini gösteren mitral kapak hastalıkları, günümüz şartlarında ilerleyen tıp teknolojilerinin sunduğu gelişmeler ile konforlu ve başarılı ameliyatlarla tedavi edilebiliyor.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mitral kapak tedavileri için Avrupa ve Amerika'da sunulan tüm seçenekleri, başarılı sonuçlarla Türkiye'de de uyguladıklarını belirtti.

Geçtiğimiz 5 yılda mitral kapak ameliyatları ile ilgili büyük gelişmeler yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Köksal, ameliyatların büyük bir kısmını göğüs kafesini açmadan yapabilmenin hastalar ve hekim olarak ne kadar değerli olduğunu gördüklerini aktardı.

Sağ veya sol koltuk altından, 4 santimetrelik küçük bir kesi ile neredeyse tüm mitral kapak ameliyatlarının yapılabildiğini anlatan Prof. Dr. Köksal, kalp çalışıyorken 3 santimetrelik kesi ile mitral kapak tamirinin, bu tedavilerin günümüzde geldiği en önemli nokta olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Cengiz Köksal, şu bilgileri verdi:

"Mitral kapak ameliyatı olması gereken hastalar için hastaya özel sunulabilecek tedavi seçenekleri mevcut. Fakat küçük kesi ameliyatlarının bir adım ötesinde, seçilmiş hastalara kalbi durdurmadan yani kalp çalışıyorken sol meme altından mitral kapağı tamir etmek veya kapağı değiştirmek artık mümkün. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu teknik yenilikler için sıklıkla yaş ve kilo sınırı da bulunmuyor ve hastaları kalp akciğer makinesine bağlanmak zorunda kalmadan, 3 santimetrelik bir kesi ile ameliyat edilebiliyoruz."

- Ameliyat seçenek ve avantajları...

Prof. Dr. Cengiz Köksal, hastalara sunulan seçenekleri ve ameliyat avantajları ile detaylarını şöyle aktardı:

"Sağ koltuk altından küçük kesi ile mitral kapak tamiri: Koltuk altından 4 santimetrelik kesi ile yapılan mitral kapak tamirinde hastalarımıza iki sağlık avantajını birlikte sunuyorum. İlk olarak, kapağının tamir edilmesi ile hastamız kan sulandırıcı kullanmak zorunda kalmıyor ve özellikle genç kadınlarda ameliyat sonrası zor bir hamileliğin önündeki engel kalkıyor. Ayrıca ameliyatın koltuk altından yapılıyor olması hastalara daha erken normal hayatlarına dönme imkanı sağlıyor.

Özellikle kadınlarda 4 santimetrelik koltuk altı kesi estetik olarak da büyük bir konfor sağlıyor. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda ameliyat sonrası kan ihtiyacı azaldığı gibi enfeksiyon riski de minimuma iniyor. Küçük kesi ile koltuk altından yapılan mitral kapak ameliyatlarında eş zamanlı olarak hastaların triküspit kapaklarına müdahale edilebildiği gibi, eşlik eden kalp ritim sorunlarına yönelik tedavide küçük kesi ile yapılabiliyor."

Prof. Dr. Köksal, sağ koltuk altından küçük kesi ile mitral kapak değişiminde ise şu işlemlerin yapıldığını anlattı:

"Mitral kapağı ile kireçli olup zorunlu değişmesi gereken durumlarda kapak değişimi sağ koltuk altından küçük kesi ile yapılabiliyor. Bunun avantajı özellikle yaşlı, kilolu ve diabetik hastalarda ameliyat sonrası iyileşmenin hızlı olması ve çok daha az enfeksiyon riskinin olmasıdır. İleri yaşta ve kalp fonksiyonları kısmen bozulmuş olan hastalarda, hızlı bir şekilde normal günlük hayata dönmeyi sağlayan bu yöntemde hasta konforu en üst düzeyde oluyor."

Sol meme altından kalbi durdurmadan yapılan mitral kapak tamirinin, son zamanların bu alandaki en önemli buluşu olduğunu belirten Prof. Dr. Köksal, "Yurt dışında yaygın kullanılan bu ameliyat yöntemi artık ülkemizde de uygulanmaktadır. Bu teknik ile hastalar kalp akciğer makinesi bağlanmak zorunda kalmadan, kalp çalışıyor iken mitral kapakları tamir edilebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Seçilmiş hastalarda kullanılan bu yöntemin, sağ meme altından 3 santimetrelik bir kesi ile yapılabildiğini aktaran Prof. Dr. Köksal, şöyle devam etti:

"Hastalar kalp akciğer makinesine bağlanmak zorunda kalmadığından ölüm riski yüzde 1'dir. Özellikle ameliyat riski yüksek, yaşlı ve ek hastalıkları olan hastalar için çok avantajlı bir ameliyat tekniğidir. Ameliyatın kalp akciğer makinesine bağlanmadan ve kalp durdurulmadan yapılmasının en önemli avantajı ölüm riskini azalmasının yanında hastaların yoğun bakım ve hastane kalış sürelerinin azalmış olmasıdır. Ameliyat sonrası ortalama 1 gün yoğun bakım ve 2 günde hastane kalış sonrası hastalar taburcu edilmektedir."

Prof. Dr. Köksal, sol meme altından kalbi durdurmadan yapılan mitral kapak değişimine ilişkin şunları kaydetti:

"Mitral kapak ameliyatlarında hayati riskleri arttıran en önemli neden kalbin durdurularak hastanın kalp akciğer makinesine bağlanmasıdır. Sol meme altından yapılan 3 santimetrelik küçük bir kesi ile mitral kapak kalp çalışıyor iken değiştirilebiliyor. Özellikle açık kalp ameliyatı için yüksek risk taşıyan, kalp fonksiyonları ileri bozulmuş ve kapağının tamir şansı olmayan hastalar için tasarlanmış kalıcı bir tedavi yöntemdir. Bu yöntem kasıktan yapılan tamir yöntemleri gibi geçici bir çözüm olmayıp hastanın kapak sorununu kalıcı olan çözer."



