Kalbi dışarıda doğan bebekler



Her anne baba adayı bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini ister. Onun sağlığı, huzuru, dünyaya geldiği şartlar ve yaşayacağı şartlar çok önemlidir. Ancak bazı durumlarda işler hiç istenen gibi gitmeyebiliyor. Bebekler, anne karnında her türlü teste tabi tutulsa da, sağlıklığı öncelikle gözetilse de şanslı olmayanlar olabiliyor.

Daily Mail'in haberine göre 31 yaşındaki Naomi Findlay 9 haftalık hamileyken bebeğine ektopia kordis teşhisi konuldu. Bebeğin kalbi vücudundan dışarıda atıyordu.

Ektopia kordis doğuştan kalbin kısmen ya da tamamen vücudun dışında olmasıdır. Milyonda 8 ihtimalle görülen ektopia kardis daha çok kız bebeklerde görülmektedir. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte hamileliğin ilk günlerindeki bir gelişim anormalliğinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Bebek 50 kişilik doktor, ebe ve hemşire ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla dünyaya geldi. Vanellope Hope isimli bebek doğduktan sonra 3 farklı operasyona geçirdi ve kalbi içeri yerleştirildi.

2009 tarihinde de böyle bir olay Amerika'da oldu.

Kalbi göğsünün dışında atan küçük Amerikalı, tıp dünyasını şaşırttı. Kendisine 3 gün ömür biçen doktorları ilâhi takdir yanılttı ve Ryan Marquiss hayata tutundu. Ryan, artık yaşıtlarıyla oynayabiliyor.

Küçük Ryan Marquiss, eşine ender rastlanan bir rahatsızlıkla dünyaya geldi. Anne karnında kalbi tam olarak gelişmeyen Ryan’ın kalbi göğsünün ortasında ve dışarıda yer alıyordu. Anne Leighann, küçük Ryan’a henüz 12 haftalık hamileyken doktorlar test sonuçlarını inceledi ve küçük çocuğa ektopia kordis teşhisi koydu. Bu hastalık her 1 milyon doğumda 8 kişide görülüyordu. Kalbinin tam olarak gelişemeyeceğini açıklayan doktorlar genç anneye; “Çocuğunuzu aldırın. Dünyaya gelirse 3 gün yaşayamaz“ dedi.

Fakat anne bunu reddetti. Bir dizi zorlu operasyon geçiren Ryan bunlara rağmen hayata sıkı sıkı sarıldı. Anne Leighann o günler için “Hayatın ve kaderin onu iyileştireceğini düşünüyorduk” dedi.



Anne karnında bebeğin kalbi neden durur?

Birçok sebeple anne rahminde bebeğin kalbi durabilir..

Göbek kordonunun boynuna ya da kan dolaşımını durduracak başka bir organına dolanması ilk sebep. Bu olay, hamileliğin ilk bölümünde ortaya çıkarsa, annenin karnında bulunan bebeğin kalp atışları durur. Anne karnındaki bebeğin kalbinin durmasının bir başka sebebi de kordon da görülen iltihaplanmalardır.

Ayrıca gebeliğin ilk dönemlerinde progesteron hormonu yeteri seviyede olmazsa, anne karnındaki bebeğin yeteri kadar gelişememesine neden olarak bebeğin kalbinin durmasına sebebiyet verebilir.

Anne adayındaki kan pıhtılaşması hastalığı varsa bebeğe bağlı kordondaki kan akışının yavaşlamasına ve pıhtılaşarak bebeğin kalbinin durmasına sebep olmaktadır.

Enfeksiyon hastalıkları

Hamilelik dönemi boyunca anne sağlığının iyi durumda olması gerekmektedir. Annenin kapmış olduğu virüsler sonucu enfeksiyonların görülmesi fetüs olan bebeğin kalbinin durmasına neden olmaktadır.

Anne adayının bağımlılık yapan ve vücuda zararları bulunan maddeleri kullanması, dengesiz beslenmesi gibi durumlar sonucu bebeğin kalbi durabilir.