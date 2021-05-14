  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Saldırılar durana kadar..."
Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Terörist İsrail’den Batı’ya teşekkür
İngiltere Başbakanı: "Bilinmeyenler var"
Kadın - Aile Kalan salçalı makarna nasıl değerlendirilir? Artan makarnayla yeni tarif
Kadın - Aile

Kalan salçalı makarna nasıl değerlendirilir? Artan makarnayla yeni tarif

Kalan makarnayla ne yapılır? Bolca pişen ve tencerede kalan salçalı makarnayı atıp israf etmenize hiç gerek yok. Arta kalan makarna ile leziz bir tarif hazırlayabilirsiniz. Peki, kalan salçalı makarna nasıl kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 21:18:00 -
Kalan salçalı makarna nasıl değerlendirilir? Artan makarnayla yeni tarif

İsraf etmekten kaçınmak istiyorsanız; bir gün önceden kalan makarna ile leziz bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Artan makarnayla yeni tarif

Malzemeler:

  • Haşlanmış makarna
  • 2 adet patates
  • 2 adet yumurta
  • Kaşar peyniri
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Sıvı yağ

Kalan makarna ile ne yapılır?

Patatesleri soyup yağda kızartın.

Bir tepsiyi yağlayın ve kızarttığınız patatesleri dizin.

Patateslerin üzerine önceden kalan makarnayı boşaltın.

Bir çay bardağı suyun içine tuz, karabiber ve pul biberi karıştırıp makarnanın üzerine gezdirin.

Yumurtayı çırpıp makarnanın üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına yemeği sürün.

20-25 dakika içinde yemeğiniz hazır olacaktır.

Afiyet olsun.

Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tatlısı şerbeti püf nokta
Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tatlısı şerbeti püf nokta

Kadın - Aile

Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tatlısı şerbeti püf nokta

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Korona Virüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi

Filistin diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüştü.
İçişleri acı haberi duyurdu! Şehidimiz var
Gündem

İçişleri acı haberi duyurdu! Şehidimiz var

İçişleri Bakanlığı, Ağrı sınır duvarı inşaatı güvenliğinde görevli bir polisin İran'dan açılan taciz atışı sonucu şehit olduğunu duyurdu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay