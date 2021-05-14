Kalan salçalı makarna nasıl değerlendirilir? Artan makarnayla yeni tarif
Kalan makarnayla ne yapılır? Bolca pişen ve tencerede kalan salçalı makarnayı atıp israf etmenize hiç gerek yok. Arta kalan makarna ile leziz bir tarif hazırlayabilirsiniz. Peki, kalan salçalı makarna nasıl kullanılır?
İsraf etmekten kaçınmak istiyorsanız; bir gün önceden kalan makarna ile leziz bir yemek hazırlayabilirsiniz.
Artan makarnayla yeni tarif
Malzemeler:
- Haşlanmış makarna
- 2 adet patates
- 2 adet yumurta
- Kaşar peyniri
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Sıvı yağ
Kalan makarna ile ne yapılır?
Patatesleri soyup yağda kızartın.
Bir tepsiyi yağlayın ve kızarttığınız patatesleri dizin.
Patateslerin üzerine önceden kalan makarnayı boşaltın.
Bir çay bardağı suyun içine tuz, karabiber ve pul biberi karıştırıp makarnanın üzerine gezdirin.
Yumurtayı çırpıp makarnanın üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına yemeği sürün.
20-25 dakika içinde yemeğiniz hazır olacaktır.
Afiyet olsun.