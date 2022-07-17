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Kadın - Aile Kakaolu sütlaç nasıl yapılır? Kakaolu sütlaç tarifi:
Kadın - Aile

Kakaolu sütlaç nasıl yapılır? Kakaolu sütlaç tarifi:

Sıcak yaz günleri için hafif bir sütlü tatlı hazırlamak isteyenler ‘Kakaolu sütlaç nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, kakaolu sütlaç için hangi malzemeler gerekli? Kakaolu sütlaç tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-07-17 17:33:00 -
Kakaolu sütlaç nasıl yapılır? Kakaolu sütlaç tarifi:

Dondurmayla ikram edebileceğiniz leziz bir tatlı tarifi arayanlar ‘Kakaolu sütlaç nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Kakaolu sütlaç tarifi:

Malzemeler:

  • 8 su bardağı süt
  • 4 su bardağı su
  • Yarım su bardağı pirinç
  • 12 yemek kaşığı şeker
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilya
  • 2,5 yemek kaşığı kakao

Kakaolu sütlaç nasıl yapılır?

Pirinci yıkayıp 4 su bardağı suyla haşlanmaya bırakın.

Bir karıştırma kabının içerisinde süt, nişasta, kakao ve şekeri ekleyip karıştırın.

Haşlanan pirinçlerin üzerine sütlü karışımı ekleyip karıştırın.

Kıvam alan sütlacın içerisine vanilyalı ekleyin ve 5 dakika sonrasında ocağı kapatın.

Sıcak tatlıları kaselere bölüştürün.

Tatlılar oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabında 2-3 saat dinlendirin.

Soğuyan sütlacı dondurma ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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