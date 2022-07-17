Kakaolu sütlaç nasıl yapılır? Kakaolu sütlaç tarifi:
Sıcak yaz günleri için hafif bir sütlü tatlı hazırlamak isteyenler ‘Kakaolu sütlaç nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, kakaolu sütlaç için hangi malzemeler gerekli? Kakaolu sütlaç tarifi:
Dondurmayla ikram edebileceğiniz leziz bir tatlı tarifi arayanlar ‘Kakaolu sütlaç nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Kakaolu sütlaç tarifi:
Malzemeler:
- 8 su bardağı süt
- 4 su bardağı su
- Yarım su bardağı pirinç
- 12 yemek kaşığı şeker
- 3 yemek kaşığı nişasta
- 1 paket vanilya
- 2,5 yemek kaşığı kakao
Kakaolu sütlaç nasıl yapılır?
Pirinci yıkayıp 4 su bardağı suyla haşlanmaya bırakın.
Bir karıştırma kabının içerisinde süt, nişasta, kakao ve şekeri ekleyip karıştırın.
Haşlanan pirinçlerin üzerine sütlü karışımı ekleyip karıştırın.
Kıvam alan sütlacın içerisine vanilyalı ekleyin ve 5 dakika sonrasında ocağı kapatın.
Sıcak tatlıları kaselere bölüştürün.
Tatlılar oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabında 2-3 saat dinlendirin.
Soğuyan sütlacı dondurma ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.