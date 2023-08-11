Kakaolu muhallebi: Damak çatlatan lezzet! Dikkat, sadece tamı tamına adımları takip ederek bunu da deneyin

Kakaolu Muhallebi Tarifi İçin Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Kakaolu Muhallebi Tarifi Nasıl Yapılır?

Kakaolu muhallebi için öncelikle uygun bir tencere içerisine sütü alalım.

Üzerine toz şeker, nişasta, un ve kakaoyu ilave ederek hiç topak kalmayacak şekilde karıştıralım.

Ardından ocağı açalım ve muhallebi kaynayıp göz göz olana kadar sürekli karıştırarak pişirelim.

Muhallebimiz koyulaşıp göz göz olduğunda tencereyi ocaktan alalım ve içerisine vanilya ve tereyağı ekleyerek mikser yardımıyla muhallebimizi 3-4 dakika çırpalım.

Sürenin sonunda kıvam alan tatlımızı kaselere paylaştıralım. Ben bu ölçülerle 5 kase tatlı elde ettim.

Kaselere aldığımız tatlılarımızı oda ısısına gelene kadar bekletelim. Ardından buzdolabına kaldırarak mümkünse en az 2 saat dinlendirelim.

Servis edeceğimiz zaman dilediğimiz şekilde süsleyelim ve servis edelim. Afiyet olsun!