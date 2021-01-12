Kakaolu Hindistan cevizli kek tarifi | Kakaolu Hindistan cevizli kek nasıl yapılır?

Kakaolu Hindistan cevizli kek tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 adet yumurta, 1,2 su bardağı toz şeker, 2 çay bardağı süt, 2 çay bardağı sıvı yağ, 4 çay bardağı un, 10 gram kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya

İçi için gerekli malzemeler; 3 çay bardağı hindistan cevizi, 2 çay bardağı pudra şekeri, 2 adet yumurta akı

Üzeri için gerekli malzemeler; 1 paket çikolata sosu

Kakaolu Hindistan cevizli kek nasıl yapılır?

Öncelikle iç malzemesi için derin bir kaba yumurta aklarını koyup çırpmanız gerekir. Köpük köpük olduktan sonra Hindistan cevizi ve pudra şekerini ilave edin ve yoğurmaya başlayın.

Güzel ve yapışkan bir kıvam elde ettiğiniz zaman karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak, hafif yassı toplar yapmanız gerekir. Bunları buzdolabına koyun ve yaklaşık 20-25 dakika kadar buzdolabında bekletin.

Buzdolabındaki Hindistan cevizli topları çıkarmaya yakın kekin hamurunu yapmaya başlayabilirsiniz.

Kekin iyi kabarması için şeker ve yumurtayı 3-4 dakika kadar derin bir kapta çırpmanız gerekir.

Şeker eridikten sonra sıvı yağ ile sütü ilave edin ve çırpmaya devam edebilirsiniz.

Vanilya veya vanilin ile kakaoyu ekleyip çırpın. Son olarak unu azar azar ekleyin ve kabartma tozunu ilave edin. Daha sonra çırpma işlemini sonlandırın.

Kek kalıbınızı tereyağı veya sıvı yağ ile yağlamanız gerekir. Kek hamurunuzun yarısını kalıba döktükten sonra Hindistan cevizli topları içerisine sırayla dizmelisiniz. Kalan kek hamurunuzu üzerlerine boşaltabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişirmeniz gerekir.

Kekiniz piştikten sonra isteğe bağlı olarak üzerine kendinizin hazırlamış olduğu çikolata sosunu veya hazır olan çikolata sosunu dökebilirsiniz. Son olarak Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…