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Kadın - Aile Kakaolu cupcake nasıl yapılır? Kakaolu cupcake tarifi
Kadın - Aile

Kakaolu cupcake nasıl yapılır? Kakaolu cupcake tarifi

Sevdiklerinizi mutlu etmek istediğiniz zamanlar için hemen hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tatlı, kolay kakaolu cupcake tarifi. Hem görünümü iştah açıcı olan hem de lezzeti herkes tarafından sevilen cupcake'in kakolu halini mutlaka deneyin. Kakaolu cupcake nasıl yapılır? Kakaolu cupcake tarifi

Yeniakit Publisher
2021-01-12 00:00:00 -
Kakaolu cupcake nasıl yapılır? Kakaolu cupcake tarifi

Özellikle kutlamalarda büyük pastaların yerini alan cupcake'ler çok lezzetli ve çok şık oluyor. İşte yapımı oldukça pratik olan kakaolu cupcake tarifi...

Kakaolu cupcake tarifi

Malzemeler

3 yumurta
3 su bardağı un
1 paket kakao
1 paket vanilya
1 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

Süsleme şekerleri
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt

Kakaolu kolay cupcake yapılışı

Yumurta ve şekerleri derin bir karıştırma kabının içine alıp güzelce çırpın.

Daha sonra içine süt ve sıvı yağı ilave edip çırpmaya devam edin.

Sırasıyla kakao, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırma kabının içine eleyin.

Elediğiniz toz malzemeleri güzelce karıştırın.

Unu eleyerek azar azar ilave edin.

Elde ettiğiniz karışımın kıvamı çok akışkan olmamalı.

Un ölçüsü değişkenlik gösterebileceği için bu aşamada çok dikkatli olmaya özen gösterin.

Karışımı iyice çırpıp kullanacağınız yağlı kek kalıplarına pay edin.

Önceden 160 derece ısıtılmış fırında, üzerleri renk değiştirene kadar pişirin.

Bu aşamada krem şantiyi hazırlayın.

Krem şanti ve soğuk sütü bir kapta kıvam alıncaya kadar çırpın.

Bu aşamada dilediğiniz gıda boyalarını kullanarak krem şantiyi renklendirebilirsiniz.

Kıvam alan krem şantiyi krema sıkma torbasına aktarın.

Fırından çıkardığınız kekleri süslemek için soğumasını bekleyin.

Kekler tamamen soğumadan süsleme işlemine başlarsanız, kekinizin lezzeti ve kıvamı bozulabilir.

Soğuyan kekleri hazırladığınız krem şantiyle ve süsleme şekerleriyle dilediğiniz gibi süsleyip hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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