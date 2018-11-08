Kakao yağının vücudumuza faydaları
Binbir derde deva ve çeşitliliğe sahibiz. Her birinin ayrı faydası var. Peki kakao yağının faydaları nelerdir?08 Kasım 2018 Perşembe 21:34
KAKAO YAĞININ FAYDALARI
CİLDİ NEMLENDİRİR
Özellikle hassas ve aşırı kuru cilt yapısına sahip kişiler için ideal bir nemlendiricidir.
DUDAK ÇATLAMALARI
Küçük bir parça kakao yağını alın ve dudaklarınıza sürün. Muhteşem kokusuyla dudaklarınız gün boyu nemli ve sağlıklı kalsın.
CİLT MASAJI
Hamilelik veya kilo alıp verme durumlarında çatlak oluşumun önlenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildi besler, doğal bir parlaklık ve esneklik kazandırır.
SAÇLARINIZ İÇİN
Bu mucizevi yağ, saçlarımızı da besler, yumuşak ve doğal parlaklığa kavuşmasını sağlar.
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