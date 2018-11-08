Kakao yağının vücudumuza faydaları

KAKAO YAĞININ FAYDALARI

CİLDİ NEMLENDİRİR

Özellikle hassas ve aşırı kuru cilt yapısına sahip kişiler için ideal bir nemlendiricidir.

DUDAK ÇATLAMALARI

Küçük bir parça kakao yağını alın ve dudaklarınıza sürün. Muhteşem kokusuyla dudaklarınız gün boyu nemli ve sağlıklı kalsın.

CİLT MASAJI

Hamilelik veya kilo alıp verme durumlarında çatlak oluşumun önlenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildi besler, doğal bir parlaklık ve esneklik kazandırır.

SAÇLARINIZ İÇİN

Bu mucizevi yağ, saçlarımızı da besler, yumuşak ve doğal parlaklığa kavuşmasını sağlar.