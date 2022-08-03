Kaju: Kalbi yeniliyor, damarları açıyor! Kaju ile ne yemek yapılır? Kaju sütü tarifi

Kaju nedir?

Kaju (Anacardium occidentale ), sakız ağacıgiller (Anacardiaceae) familyasından bir tropikal iklim bitkisi. 16. yüzyıl başlarında Portekizliler Brezilya'yı istila ettiklerinde kaju ağacını da keşfettiler. Portekizli denizciler kaju tohumlarını Brezilya'dan batı Afrika kıyılarına taşıyarak bu topraklara ilk yerleşen Portekizlilerin orada yetiştirmelerini sağlamışlardır. Kaju ağacının yayılımı için yağışlı ve nemli ekvator iklimi çok elverişlidir. İklimi dolayısıyla kaju ağacı batı Afrika kıyılarına kolayca adapte olup hızla yayılmaya başlamıştır. Afrika'nın batı kıyısında Gabon, Angola ve Namibya gibi ülkelerden de doğu Afrika'daki ülkelere, Mozambik, Kenya ve Tanzanya'ya da yayılmıştır.

Kaju, sakız ağacıgiller familyasına ait bir tropikal iklim bitkisidir. Brezilya'da yetiştirilen ve Portekizliler tarafından dünyaya tanıtılan bu besin, en çok Ekvator çevresinde bulunur. Genellikle kavrulduktan sonra kuruyemiş olarak tüketilen kaju, aynı zamanda tariflerin içerisinde kullanılarak da tüketilebilir...

KAJU FISTIĞININ FAYDALARI

*Kalp sağlığını yenileyen kuruyemişlerin arasında olan kaju fıstığı kan basıncını da düşürebiliyor.

*Uzman Valentina Duong, çoğu gün bir avuç kaju yemeyi öneriyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Duong, "Kaju fıstığı, iyileştirilmiş trigliserit seviyelerine ve düşük sistolik ve diyastolik kan basıncına bağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamanın devamında, "Bunun kalp hastalığı riski üzerinde anlamlı bir etkisi var. Bu nedenle, kajuyu diyetinize düzenli olarak dahil etmek, uzun vadede kalbinizin korunmasına yardımcı olabilir." ifadeleri yer aldı.

*Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi, düşük tansiyon ve kaju tüketimi arasındaki bağlamı, yapmış oldukları çalışma ile ortaya çıkardı. Söz konusu çalışmada an basıncı da dahil olmak üzere kalp sorunlarının, daha fazla çiğ kaju tüketmek gibi değişiklikler yapmak da dahil olmak üzere diyetteki ayarlamalarla kontrol edilebileceğini aktarıldı.

Çalışma, kajuyu diyette tüketmenin, "diğer kardiyometabolik faktörler üzerinde önemli bir etkisi olmaksızın sistolik ve diyastolik kan basıncının yanı sıra yüksekliği ve düşüklüğünün haşimoto veya şeker hastalığı gibi birçok soruna neden olan TG seviyelerini iyileştirebileceğini" ifade ediyor.

Kaju zararlı mı?

Ancak kajuları nasıl tükettiğiniz oldukça önemlidir. Her ne kadar sağlıklı olsalar ve kan bansıncının düşmesinde faydalı olsalar da nasıl tüketildikleri önemlidir çünkü ters etki, yüksel tansiyona da neden olabilir.

*Birçok mağazada önceden paketlenmiş, tuzlanmış kaju vardır ve Cleveland Clinic'ten yapılan bir araştırma, tuzdaki sodyumun fazladan su tutması ve kalbinize daha fazla stres binmesine yol açacağından, aşırı tuzlu gıdaların tüketilmesini yüksek tansiyona bağladı. Önceden paketlenmiş kaju kaplarını alırken, kan basıncınızı tehdit edecek hiçbir şeyi tüketmediğinizden emin olmak için tuz dengesini kontrol edin.

Kaju nasıl elde edilir?

Kaju ağacı Brezilya ve Afrika dışında Hindistan'da da yetiştirilmektedir. Günümüzde dünyanın en büyük kaju üreticisi ve ihracatçısı Hindistan'da Kerala Kaju Birliğidir. Brezilya ise kaju üretimi ve ihracatında dünya ikincisi, Afrika ise bu sıralamada üçüncü sırada yer alır. Hindistan'ın hasat zamanı Mayıs, Brezilya'da ise Ekim ayıdır. Kaju meyvesi çabuk çürüdüğünden ekonomik değere sahip değildir. Kaju fıstığının diğer fıstık çesitlerinden daha pahalı olma nedenlerinden biri her iklimde yetiştirilememesi ve her kaju elmasından ancak bir adet kaju fıstığı üretilebilmesidir. Toplanan kaju elmalarından çekirdekleri ayrılarak üzerlerindeki kabuk çıkartılıp kavrularak yenilir.

Dünyanın en büyük kaju ağacı Brezilya'da Parnamirim şehrinde bulunur. Aslında meyvesi de yediğimiz kavrulmuş kaju fıstığı kadar değerli. Güney Amerika' da çokça tüketilmektedir. Hindistan ve Brezilya'da birçok yemek ve tatlıda da kullanılmaktadır.

Kaju fıstığı hangi yemeklerde kullanılır? Kaju ile ne yemek yapılır? İşte, kaju fıstığıyla lezzetini ikiye katlayan nefis ve pratik tarifler

Kaju Fıstıklı Ve Soya Soslu Marul Salatası

Kaju Fıstıklı Ve Soya Soslu Marul Salatası Tarifi İçin Malzemeler

1 adet küçük boy atom salata

2 su bardağı rendelenmiş kırmızı lahana

1.5 su bardağı rendelenmiş havuç

1 adet kırmızı dolmalık biber (Doğranmış)

1/2 demet kişniş (Doğranmış)

1/2 su bardağı taze soğan (Doğranmış)

3/4 su bardağı tuzlu kaju (Kavrulmuş)

1/2 su bardağı file badem (Kavrulmuş)

Sosu için

2 yemek kaşığı kızarmış susam yağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı az tuzlu soya sosu

2-3 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1.5 yemek kaşığı akçaağaç şurubu veya bal

2 diş sarımsak (İnce kıyılmış)

1 yemek kaşığı taze zencefil (Kıyılmış)

Üzeri için

Ekstra kaju ve badem

Yeşil soğan (İnce kıyılmış)

Kişniş (İnce kıyılmış)

Kaju Fıstıklı Ve Soya Soslu Marul Salatası Nasıl Yapılır?

Atom salatanın yapraklarını yıkayıp iyice süzdürün. Kağıt havlu ile kurulayın ve incecik kıyın. Derin bir kaseye aktarın ve sırasıyla diğer malzemeleri ilave edip harmanlayın.

Sosu için gerekli olan malzemeleri küçük bir kasede çırpın. Daha kıvamlı kremamsı bir sos istiyorsanız, bir yemek kaşığı tahin veya kaju yağı ekleyin.

Sosu salatanın üzerine gezdirin ve maşa kullanarak salatayı karıştırın. Üzerine kavrulmuş kaju, badem, yeşil soğan ve kişniş yaprakları ile süsleyerek servis edin.

Kaju sütü tarifi

Kaju Sütü (Vegan) Tarifi İçin Malzemeler

1 bardak çiğ kaju

800 ml su

Kaju Sütü (Vegan) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kajuları geceden suda bekletin. Suyu süzüp mutfak robotuna koyun. 800 ml suyu ekleyin ve 4 dk hızlı devirde parçalayın. İnce bir tülbentle süzün. 4-5 gün içinde tüketin.

Kaju sütünü pastalarda, keklerde, çorbalarda, vs inek sütü ikamesi olarak her yerde kullanabilirsiniz. İçine şeker, vanilya katıp sade içebilirsiniz. Sömürüsüz ve yüksek demirli sütünüz afiyet olsun!

Kalan şey kajunun posasıdır ve peynir, tatlı, krema, yemek yapımında kullanılabilir.

Kaju ile ne yemek yapılır?

Meyveli Kajulu Atıştırmalık. Bölüm: Kanepeler.

Kajulu Muffinler. Bölüm: Kek Tarifleri.

Fındıklı Kajulu Kopartma Kurabiye. Bölüm: Kurabiye Tarifleri.

Kajulu Sürprizler. Bölüm: Hamur İşleri.

Kaju Kreması Bölüm: Diyet Yemek Tarifleri.

Kaju ve Pesto Soslu Spagetti.

Pancarlı Kaju Soslu Çiğ Lahana Salatası

Kaju Kreması

Kaju Fırında Nasıl Kavrulur?

4 su bardağı kaju

3 tatlı kaşığı zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı

Tuz

Nasıl Yapılır?

İlk olarak fırını 180 dereceye ayarlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Kajuları tek tek eşit olacak şekilde fırın tepsisine yayın. Eğer çok fazla kaju varsa, birden fazla tepsi kullanabilirsiniz.

Kajuların üstünde 1-2 tatlı kaşığı yağ gezdirin. Eğer kajuyu başka bir tarifte kullanacaksanız bu adımı es geçin. Kajuyu sade bir şekilde tüketecekseniz, yağ ekleyebilirsiniz.

Zeytinyağının yanı sıra ceviz yağı veya badem yağı da kullanabilirsiniz. Kajuları fırının orta ızgarasına yerleştirerek 5 dakika pişirin. Daha sonra tepsiyi çıkartın ve kaşık yardımıyla kajuları karıştırın. Tepsiyi tekrar fırına atın ve 3 dakika daha pişirin. Ardından çıkartıp karıştırın ve tekrar fırına atın. Kajular toplamda 8-15 dakika içinde kavrulmuş olacaktır. Ancak 3 dakikada bir çıkartıp karıştırmayı unutmayın. Kajular kavrulduğunda hoş ve keskin bir koku salar. Ayrıca rengi birkaç ton daha koyulaşır. Kajular fırında pişerken hızlı bir şekilde yanabilir. Bu yüzden sık sık karıştırmak çok önemlidir. Kajuları fırından çıkardıktan sonra, 1/2 tatlı kaşığı tuz ekleyebilirsiniz. Aroma katmak için, şeker, tarçın, karanfil, muskat cevizi veya tatlı kırmızı biber de ilave edebilirsiniz. Pişirme işleminden sonra kajuları başka bir kaba aktarın ve 15 dakika soğuması için bekleyin. Kajuyu hava geçirmez bir kapta ve oda sıcaklığında 2 hafta muhafaza edebilirsiniz.

Ballı Kavrulmuş Kaju Nasıl Yapılır?

Malzemeler;

450 gram kaju (bütün halde)

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığından biraz eksik tereyağı

1 yemek kaşığından biraz eksik akçaağaç şurubu

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı vanilya

1/4 tatlı kaşığı tarçın

Nasıl Yapılır?

Öncelikle fırını 180 dereceye ayarlayın ve tepsiye alüminyum folyo ile serin. Kaju dışındaki malzemeleri bir kasede güzelce karıştırın. Daha sonra kajuları ekleyerek karışıma bulanmasını sağlayın. Kajuları tek kat olacak şekilde fırın tepsisine dizin ve 6 dakika pişirin. Ardından tepsiyi çıkartarak kajuları güzelce karıştırın. Kajuları tekrar fırına atarak 4-5 dakika kontrollü bir şekilde pişirin. Pişen kajuları bir kasenin içerisine alın. Üzerine eşit miktarda tuz ve şeker ekleyerek güzelce karıştırın. Eğer tatlı olmasını istiyorsanız, sadece şeker eklemeniz yeterlidir. Kajuları tuz ve şekerle kapladıktan sonra 15 dakika bekleyin. Soğuduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

Biberiyeli Kavrulmuş Kaju Nasıl Yapılır?

Malzemeler;

4 su bardağı bütün kaju

2 tatlı kaşığı esmer şeker

2 yemek kaşığı kıyılmış taze biberiye

1 yemek kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı arnavut biberi

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Nasıl Yapılır?

Öncelikle fırını 180 dereceye ayarlayın ve tepsiye pişirme kağıdı serin. Kajuları üst üste binmeyecek şekilde tepsiye dizin. Fırına atın ve 5 dakika bekleyin. 5 dakikanın ardından tepsiyi çıkartın, kajuları karıştırın ve tekrar fırına atın. Eğer çıtır çıtır olmasını istiyorsanız, 12-15 dakika kavurmak yeterlidir. Ancak 3 dakikada bir fırından çıkartıp karıştırmanız gerekir. Aksi takdirde kajular kısa sürede yanar. Kajular fırında kavrulurken, malzemeleri bir kasenin içinde karıştırın. Eğer acı bir tat istemiyorsanız, arnavut biberi kullanmayın. Kajuları istediğiniz şekilde piştiğinde fırından çıkartın ve kasenin içerisine ekleyerek hazırladığınız karışıma bulayın. Kajuları servis etmeden önce 15 dakika soğutun.