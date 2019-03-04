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Kahyaoğlu: Takım önünü görmeye başladı

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 23:03
Kahyaoğlu: Takım önünü görmeye başladı

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Oyun içinde aksadığımız zamanlarda biraz bocalar gibi olduk ama sonuçta iki tane iyi değişiklik yaptık. Onlar takıma enerji kattı ve iyi bir sonuç aldık” dedi. Taraftarın yönetimi istifaya çağırmasına da üzüldüklerini kaydeden Kahyaoğlu, aldıkları galibiyeti yönetime armağan ettiklerini söyledi.

 

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Akhisarspor, evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 3-1 mağlup ederek, 8 hafta sonra 3 puan ile tanıştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktör Ercan Kahyaoğlu, “Kazanmak için oynayacağız demiştik. Oyun içinde aksadığımız zamanlarda biraz bocalar gibi olduk ama sonuçta iki tane iyi değişiklik yaptık. Onlar takıma enerji kattı ve iyi bir sonuç aldık. Takım moral buldu ve önünü görmeye başladı. Daha iyi oyun oynayabileceğini kanıtladı. Bunların dışında bir ara oyun içinde bizi üzen bir durum oldu. Tribün bizi üzdü. Bu takım önceki yıllarda birçok şeyi başardı. İki tane büyük kupa aldı. O başarıları da bu yönetim ve takım yaptı. Böyle olmaması gerekiyordu. Biz bu galibiyeti takım olarak başkanımıza ve yönetimimize armağan ediyoruz” dedi.

 

Josue’nin maç sonrası yedek kulübesiyle tartışmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kahyaoğlu, maç atmosferinde bu tarz şeylerin olabileceğini ve bu konuları kendi içlerinde çözeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 23:03
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