Kahvenizi için telvesini sakın dökmeyin!

Pırıl pırıl parlayan, canlı bir cilt için güzellik merkezlerine gidip dünya para dökmenize gerek yok. Gün içinde bir fincan içtiğiniz türk kahvesinin telvesini yüzünüze sürüp bekleterek siz de ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz. Türk kahvesi telvesi cilde sürüldüğünde cildi de çok sıkılaştırır. İşte Türk kahvesi telvesinden yapılan çok kolay ve pratik maske tarifi...

Türk kahvesi ile cilt maskesi son zamanlarda en çok yapılan maskeler arasında yerini aldı. Peki Türk kahvesinin cilde faydalarını biliyor musunuz? İşte Türk kahvesi kullanarak yapabileceğiniz maske tarifleri...

Gözenekleri derinlemesine temizleyen Türk kahvesi maskesi ciltteki ölü hücreleri temizler. Ayrıca sivilce ve akne problemleri de ortadan kaldırılır. Türk kahvesi maskesi doğru bir şekilde uygulandığında vücuttaki ve yüzdeki şişlikleri de azaltmaktadır.

Antioksidan özelliği sayesinde cildi UV ışınlarına karşı korurken cildin kan akışını güçlendirebilir. Ciltte kırışıklık gibi erken yaşlanma belirtilerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir. Cildin doğal koruyucusu polifenolleri alabilmek için günlük beslenme düzenine zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Türk kahvesi ve zeytinyağı karışımı ile yüz maskesi

Kolay ve bir o kadar masrafsız olan bu peeling hem siyah noktaların oluşumunu engeller hem de yüzünüzün nemlenmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda cildinizin yumuşacık olmasını sağlayacaktır.

Zeytinyağlı Türk kahvesi maskesi için malzemeler

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Bir kabın içerisine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını karıştırın. Yaptığınız karışımı cildinize sürün. İyice yaydıktan sonra 5 dakika bekleyin. Sonra soğuk su ile yüzünüzü yıkayın. Zeytinyağının etkisi ile yüzünüzü yıkadığınız anda cildinizde yağlı bir etki hissedebilirsiniz, endişelenmenize gerek yok. İyice yıkadığınız zaman bu yağ etkisi zaten gitmiş olacak. Haftada 1 ya da 2 defa bu uygulamayı yaptığınız zaman yüzünüzdeki farklılığı hissedeceksiniz.

Esmer şekerli Türk kahveli maske

Esmer şekerli Türk kahvesi maskesi için malzemeler

2 tatlı kaşığı toz esmer şeker

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Türk kahvesinin cilde faydaları nelerdir?

*Gerçekleştirilen araştırmalara göre kahve ile yapılan maske ve peelinglerin faydaları:

*Cildinizin daha sıkı ve genç görünmesini sağlar.

*Cilt altındaki kan damarlarını daraltarak ciltte oluşan şişliklerin inmesinde oldukça etkili.

*Selülitler üzerinde giderici bir etkiye sahip.

Not: Maskelerin yapımı sırasında cildinizde kızarıklık, tahriş veya beklenmedik herhangi bir durum ile karşılaşırsanız maskeyi uygulamaya devam etmeyin. Hassas ciltlere uygulanan kahve cildinizde tepkimeye neden olabilir.