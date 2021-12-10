Kahvenin farklı kullanım alanları
Kahvenin ne tür farklı kullanım alanları olduğunu hiç düşündünüz mü?
İşte size ihtiyaç kahvenin farklı alanlarda kullanımı ile ilgili ipuçları…
Kahvenin farklı kullanım alanları
- Ayakkabı veya ayak kokusunu yok eder
Kahvenin içinde kötü kokuları absorbe eden nitrojen bulunur. Eski spreylerinizin içine kahveli su yaparak ayakkabı veya kötü kokan yerlere kahve spreyi sıkabilirsiniz.
- Sivrisinek ve böcekleri uzaklaştırır
- Koparılmış çiçekleri daha uzun süre canlı tutar
- Eti yumuşatır
- Gübre olarak kullanabilirsiniz
- Kesme tahtanızdaki lekeler için kullanabilirsiniz
- Ocak temizliğinde kullanabilirsiniz
- Evcil hayvan kokularını halıdan yok eder
- Kirli tencere ve tavaları derinlemesine temizler
- Peeling olarak kullanabilirsiniz
- Şöminedeki odun ve kömür kirlerini temizler, güzel kokmasını sağlar
- Tencerelerinizdeki inatçı kirler için kullanabilirsiniz