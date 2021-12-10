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Kadın - Aile Kahvenin farklı kullanım alanları
Kadın - Aile

Kahvenin farklı kullanım alanları

Kahvenin ne tür farklı kullanım alanları olduğunu hiç düşündünüz mü?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 12:23:00 - 2021-12-10 12:28:58
Kahvenin farklı kullanım alanları

İşte size ihtiyaç kahvenin farklı alanlarda kullanımı ile ilgili ipuçları…

Kahvenin farklı kullanım alanları

  • Ayakkabı veya ayak kokusunu yok eder

Kahvenin içinde kötü kokuları absorbe eden nitrojen bulunur. Eski spreylerinizin içine kahveli su yaparak ayakkabı veya kötü kokan yerlere kahve spreyi sıkabilirsiniz.

  • Sivrisinek ve böcekleri uzaklaştırır
  • Koparılmış çiçekleri daha uzun süre canlı tutar
  • Eti yumuşatır
  • Gübre olarak kullanabilirsiniz
  • Kesme tahtanızdaki lekeler için kullanabilirsiniz
  • Ocak temizliğinde kullanabilirsiniz
  • Evcil hayvan kokularını halıdan yok eder
  • Kirli tencere ve tavaları derinlemesine temizler
  • Peeling olarak kullanabilirsiniz
  • Şöminedeki odun ve kömür kirlerini temizler, güzel kokmasını sağlar
  • Tencerelerinizdeki inatçı kirler için kullanabilirsiniz

 

 

 

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