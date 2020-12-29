Kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişiye 60 bin lira ceza

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına uyulmadığı belirlenen kahvehanedeki 19 kişiye toplam 60 bin 420 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetihtepe Mahallesi'nde yapılan denetimlerde bir kahvehanenin açık olduğu ve içeride oyun oynatıldığı tespit edildi.

Polis ekiplerince kontrol edilen kahvehanedeki 19 kişiye toplam 60 bin 420 lira ayrıca kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen 2 kişiye de 374 lira para cezası kesildi.

Ayrıca iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.