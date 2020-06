Kahvehane esnafı normalleşmek istiyor

Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler Büfeciler Federasyonunda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni normalin kahvehane, internet kafe ve oyun salonlarında nasıl uygulanacağı konusunda bilgi verildi.

Türkiye Kahveciler Federasyonu toplantı salonunda gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Federasyon Başkanı Murat Ağaoğlu, “Kahveci esnafı, bu zor durumdan en çok etkilenen esnaf gurubundan olmuştur. Bizim de eve ekmek götürmemiz lazım ve bir şekilde biz de normalleşme sürecinde yer almalıyız. Bugün internet kafe ve oyun salonları kapalı ve hiç açılmadı. Kahvehaneler açıldı fakat oyun aletleri oynanmadığı sürece kahveleri açmamızın hiçbir mantığı yok. Açılır açılmaz neredeyse bütün kahvehanelerimiz geri kapatıldı diyebiliriz. Çünkü personel parasını çıkaramıyoruz. Biz de dedik ki okey, tavla ve kağıt oyunları olmadan belki iş yaparız diye düşündük. Ancak maalesef bu süreçte bir istihdam yaşayamadık” dedi.

“En azından küçük bir yasa çıkarılsın”

Başkan Murat Ağaoğlu, bu süreçte sadece 6 ay ödemesiz düşük faizli kredilerden faydalandıklarını belirterek, “Tabi buna da şükür. Ama vergilerimiz, elektrik, su gibi diğer giderlerimiz tamamıyla devam etmekte. Birçok mülk sahibi de kiralarını almaya devam ediyor. Esnafımız bu konuda mağdurdur. Yani en azından küçük bir yasa çıkarılsa, örnek veriyorum 3 ay 4 ay kiranın yüzde 50’sini ödesek. Mademki kapalıyız stopaj, Bağ-Kur, sigorta, vergi ödemeyelim gibi taleplerimiz var. Bir kişi yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapmakta ve işsizlik konusunda da bir istihdam sağlıyoruz, işçi çalıştırıyoruz. Bu konuda kahveci esnaf cidden çok zor durumda, bıçak kemiğe dayandı” şeklinde konuştu.

“Hem ekonomik hem de psikolojik anlamda herkes bunalmış durumda”

Kahvehane esnafının bir an önce normalleşmeye dönmek istediğini dile getiren Ağaoğlu, “Pazarlar, minibüsler normalleşmeye döndü, diğer esnaf ve zanaatkarlarımız normalleşmeye yavaş yavaş döndü. Biz de artık normalleşmeye dönelim diyoruz. İnternet kafe ve oyun salonlarımız kapalı, bunların bir an önce açılmasını talep ediyoruz. Kahvehanelerimizde bir an önce okey, tavla, iskambil oyunlarının 3 hijyen kuralına uyularak açılmasını istiyoruz. İnşallah biz de en kısa zamanda açılırız. Çünkü artık hem ekonomik hem de psikolojik anlamda herkes bunalmış durumda” ifadelerini kullandı.

“Okey masası 1 metreye 1 metredir”

Normalleşme sürecine kahvehanelerde, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak sureti ile geçilmesi gerektiğini belirten Ağaoğlu, “Okey ve oyun aletlerini oynadıktan sonra herkes ellerini yıkasa hijyen kurallarına uysa ne gibi sorunlar olabilir? Mesafe kurallarına da uyduktan ve maskeyi de çıkarmadıktan sonra bence hiçbir mahsur olmaz. Okey de çok yakınlar ancak karşılıklı mesafe yaklaşık 1 metre 10 santimdir. Okey masası 1 metreye 1 metredir. Bir de sandalye mesafesini işin içine katacak olursak zaten 1 metre 30 santim mesafe şartını ortaya koyuyor” diye konuştu.