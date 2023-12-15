Boykot olan kahve zinciri şubesine silahlı saldırıyı 'Bir anlık duygu çöküntüsü' ile yapmış
Adana'da kahve zinciri şubesine pompalı av tüfeği ile ateş açıp, polis ekiplerince yakalanan Oğuzhan Gökbayrak (25), tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde, "Bir anlık duygu çöküntüsü ile yaptım" dedi.
Olay, 13 Aralık saat 20.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kahve zinciri şubesinin önüne pompalı av tüfeği ile gelen Oğuzhan Gökbayrak, müşterilerin bulunduğu sırada mekanın camlarına ateş açtı. Müşteriler panikler kaçışırken, Gökbayrak bir kez daha tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı.
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