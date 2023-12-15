Boykot olan kahve zinciri şubesine silahlı saldırıyı 'Bir anlık duygu çöküntüsü' ile yapmış

Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gökbayrak'ı gözaltına alıp, Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki sorgusunda evine yakın olduğu için bu şubeyi seçtiğini anlatan Gökbayrak, "Bir anlık duygu çöküntüsü ile yaptım. Sadece birkaç camı kırma amacım vardı. Etrafta kimse olmadığını görünce ateş ettim, pişmanım" dedi. 'Silahla tehdit' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edilen Gökbayrak, tutuklandı.