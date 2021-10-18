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Kadın - Aile Kahve telvesini cildinizde değerlendirin
Kadın - Aile

Kahve telvesini cildinizde değerlendirin

Yapılan araştırmalara göre kahve cildi parlak ve genç gösteriyor. Kahvenin içerisinde yüksek oranda bulunan kafein, vücut ve cildi canlandırır.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 16:40:00 -
Kahve telvesini cildinizde değerlendirin

Yapılan araştırmalara göre kahve cildi parlak ve genç gösteriyor. Kahvenin içerisinde yüksek oranda bulunan kafein, vücut ve cildi canlandırır. Kahve peelingi cildi ölü derilerden arındırırken cildi canlandırır ve daha sağlıklı görünmesini sağlar. 

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz o tarif; 

Yapılışı:

İçtiğiniz kahvenin telvesini yüzünüze nazikçe sürüp 10 dakika masaj yapın.  Karışımı göz çevresi hariç tüm yüzünüze uygulayın.  Sonra ılık su ile nazikçe yıkayın ve nemlendirici sürün. Bu kadar basit.

Eğer uygulamasından sonra cildinizde kızarıklık, tahriş veya herhangi bir tepkime olursa uygulamayın.

 

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