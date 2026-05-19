  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Merkel, Batı’nın iflasını ilan etti: Sözde süper kıta Avrupa acizlik içinde Böyle aile düşman başına! 3 kızı ve eşi tuzak kurup babalarını tetikçiye öldürttü! Hani bunlar gençlerin en büyük destekçisiydi! CHP’li belediye kapattı, bakanlık açtı Sumud Filosu'na canlı yayında İsrail saldırısı Burhanettin Duran duyurdu: 379 sosyal medya hesabı derhal kapatıldı Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi Putin’den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden anında müdahale! Sumud Filosu’nda görünmez kaza CHP’li İBB’de ihale çetesi patladı! Eski çalışan 40 milyonluk vurgunu itiraf etti: İşte İGDAŞ’ın içini böyle boşaltılar Hassas olun! Diyanet kuralları açıkladı: Kimlere kurban eti verilemez?
Sağlık Kahve kalbi vuruyor mu? Bilim son noktayı koydu!
Sağlık

Kahve kalbi vuruyor mu? Bilim son noktayı koydu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kahve kalbi vuruyor mu? Bilim son noktayı koydu!

Yeni araştırmalar, kahvenin tansiyonu anlık olarak yükseltse de uzun vadede kalıcı bir yüksek tansiyon riskine yol açmadığını gösterdi. Uzmanlar, kahve tüketiminde asıl belirleyici faktörün günlük miktar ve genel sağlık durumu olduğunu vurguluyor.

Kahve yıllardır kalp sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle tartışılıyor. Araştırmacılar, özellikle kahvede bulunan kafein ve bazı doğal bileşiklerin damar sistemi üzerindeki etkilerini inceledi.

Çalışmalara göre kahve, bazı kişilerde kısa süreli tansiyon yükselmesine yol açabiliyor. Ancak uzun vadede kahve tüketimiyle yüksek tansiyon arasında doğrudan bağlantı bulunmadığı aktarıldı.

KAHVENİN ETKİSİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR

Bilim insanları, kahvedeki kafeinin kalp atış hızını artırabildiğini ve damarların daralmasına yol açarak tansiyonu geçici şekilde yükseltebildiğini belirtti. Araştırmalara göre kafein seviyeleri kahve içildikten yaklaşık 30 dakika ile 2 saat arasında zirveye ulaşıyor.

Bilim insanları, etkinin kişiden kişiye değiştiğini ifade etti. Genetik yapı, yaş ve kişinin düzenli kahve tüketip tüketmediğinin bu süreçte önemli rol oynadığı belirtildi. Araştırmalarda kahve sonrası sistolik tansiyonda 3 ila 15 puan arasında artış görülebildiği aktarıldı.

315 binden fazla kişinin incelendiği geniş kapsamlı bir araştırmada, kahve tüketimi ile yüksek tansiyon gelişimi arasında net bağlantı bulunmadı. Araştırmacılar, cinsiyet, kahve miktarı, kafeinli veya kafeinsiz tüketim gibi farklı değişkenlerin sonucu değiştirmediğini belirtti.

Ancak Japonya’da yapılan ayrı bir çalışmada dikkat çeken sonuç ortaya çıktı. Çok yüksek tansiyona sahip kişiler arasında günde iki fincan veya daha fazla kahve tüketenlerde, kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin iki kat arttığı görüldü. Bilim insanları, özellikle ileri seviyede yüksek tansiyonu bulunan kişilerin kahve tüketimi konusunda doktorlarına danışması gerektiğini ifade etti.

KAHVE YÜZLERCE FARKLI DOĞAL BİLEŞİK İÇERİYOR

Araştırmacılar, kahvenin yüzlerce farklı doğal bileşik içerdiğini belirtti.

Bunlar arasında bulunan bazı maddelerin damarların daha iyi çalışmasına yardımcı olabileceği ve tansiyon üzerinde olumlu etkiler gösterebileceği aktarıldı.

Bilim insanları, ölçülü kahve tüketiminin çoğu insan için ciddi risk oluşturmadığını ancak aşırı tüketimin özellikle kalp ve tansiyon sorunu yaşayan kişiler için dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kafein şart değilmiş! Kahvesiz yapamayanlara müjde!
Kafein şart değilmiş! Kahvesiz yapamayanlara müjde!

Aktüel

Kafein şart değilmiş! Kahvesiz yapamayanlara müjde!

Kafeinsiz de etkili: Kahve ruh halini şekillendiriyor
Kafeinsiz de etkili: Kahve ruh halini şekillendiriyor

Sağlık

Kafeinsiz de etkili: Kahve ruh halini şekillendiriyor

Kahve ve çay demans riskini azaltıyor
Kahve ve çay demans riskini azaltıyor

Sağlık

Kahve ve çay demans riskini azaltıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23