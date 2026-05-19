Kahve kalbi vuruyor mu? Bilim son noktayı koydu!

Kahve yıllardır kalp sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle tartışılıyor. Araştırmacılar, özellikle kahvede bulunan kafein ve bazı doğal bileşiklerin damar sistemi üzerindeki etkilerini inceledi.

Çalışmalara göre kahve, bazı kişilerde kısa süreli tansiyon yükselmesine yol açabiliyor. Ancak uzun vadede kahve tüketimiyle yüksek tansiyon arasında doğrudan bağlantı bulunmadığı aktarıldı.

KAHVENİN ETKİSİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR

Bilim insanları, kahvedeki kafeinin kalp atış hızını artırabildiğini ve damarların daralmasına yol açarak tansiyonu geçici şekilde yükseltebildiğini belirtti. Araştırmalara göre kafein seviyeleri kahve içildikten yaklaşık 30 dakika ile 2 saat arasında zirveye ulaşıyor.

Bilim insanları, etkinin kişiden kişiye değiştiğini ifade etti. Genetik yapı, yaş ve kişinin düzenli kahve tüketip tüketmediğinin bu süreçte önemli rol oynadığı belirtildi. Araştırmalarda kahve sonrası sistolik tansiyonda 3 ila 15 puan arasında artış görülebildiği aktarıldı.

315 binden fazla kişinin incelendiği geniş kapsamlı bir araştırmada, kahve tüketimi ile yüksek tansiyon gelişimi arasında net bağlantı bulunmadı. Araştırmacılar, cinsiyet, kahve miktarı, kafeinli veya kafeinsiz tüketim gibi farklı değişkenlerin sonucu değiştirmediğini belirtti.

Ancak Japonya’da yapılan ayrı bir çalışmada dikkat çeken sonuç ortaya çıktı. Çok yüksek tansiyona sahip kişiler arasında günde iki fincan veya daha fazla kahve tüketenlerde, kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin iki kat arttığı görüldü. Bilim insanları, özellikle ileri seviyede yüksek tansiyonu bulunan kişilerin kahve tüketimi konusunda doktorlarına danışması gerektiğini ifade etti.

KAHVE YÜZLERCE FARKLI DOĞAL BİLEŞİK İÇERİYOR

Araştırmacılar, kahvenin yüzlerce farklı doğal bileşik içerdiğini belirtti.

Bunlar arasında bulunan bazı maddelerin damarların daha iyi çalışmasına yardımcı olabileceği ve tansiyon üzerinde olumlu etkiler gösterebileceği aktarıldı.

Bilim insanları, ölçülü kahve tüketiminin çoğu insan için ciddi risk oluşturmadığını ancak aşırı tüketimin özellikle kalp ve tansiyon sorunu yaşayan kişiler için dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.