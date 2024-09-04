Kahve içmeye çağırdığı komşusunu döverek öldürdü!

İskenderun'da 26 Ağustos tarihinde 40 yaşındaki Reşa Zeyn için yapılan kayıp müracaatı üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatmış ve yapılan çalışmalarda; olayın şüphelisi 28 yaşındaki Hani Kurdi'nin kayıp olarak aranan kadını kendi ikametine götürüp, kafa kısmına tahta sopa ile vurarak öldürdüğü tespit edilmişti. Olayın şüphelisinin, maktulün üzerinde bulunan 3 adet burma bilezik, 1 adet bilezik, 1 adet bileklik, 1 adet kolye, üzerinde kan izi bulunan 3 adet yüzük ve 5 adet küpesini alarak, örtüye sardığı cesedi Modernevler Mahallesi otoban altı maden ocağı mevkisinde yol kenarındaki kanala attığı belirlendi. Olayı gerçekleştiren Kurdi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Komşusu tarafından öldürülen kadının 21 yaşındaki oğlu Halit Humsa, yaşanan feci olayla ilgili bildiklerini anlattı. Annesinin katilini bulan emniyet ekiplerine teşekkür eden Humsa, komşularının annesini kahveye çağırdığını ve ardından altınlar için sopayla döverek öldürdüğünü söyledi.