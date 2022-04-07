Kahve Dünyası’ndan FETÖ’yü hatırlatan reklam! İşte bu ifadeler tepkilere neden oldu!
Altınmarka Şirketler Grubu’na bağlı faaliyetlerini sürdüren Kahve Dünyası’nın, terör örgüt FETÖ’yü hatırlatan ‘Ramazan’ reklamı yapması tepkilere neden oldu.
Kahve Dünyası’nın Ramazan’a yönelik hazırladığı reklamlar, tepkilere yol açtı.
Reklamda kullanılan ifadeler FETÖ’yü hatırlattı!
Kahve Dünyası, hazırlayıp yol kenarlarındaki panolarda gösterime sunduğu reklamlarda “Bu ay, Ramazan, Pesah ve Paskalya, bir arada! Hepimize kutlu olsun.” ifadesine yer verdi.
“Bunu yapmak zorunda mıydınız?”
Star Gazetesi yazarı Mustafa Sabri Beşer, sosyal medya hesabından Kahve Dünyası’na tepki gösterdi. Beşer, reklam panosunun fotoğrafını da kullanarak şu ifadelere yer verdi:
“Bunu yapmak zorunda mıydınız?
Bu kampanya, "Dinlerarası Diyalog çağrışımı" yapan bir işgüzarlıktır!
Yaptığınız reklam, bu coğrafyanın toplumunu hiç alakadar etmeyen bilgi paylaşımıyla zihinleri bulandırmaktan başka bir şeye yaramıyor! @kahvedunyasi @diyanetbasin @iletisim”