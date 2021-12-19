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Kadın - Aile Kahvaltılık tarifler, kolay az malzemeli
Kadın - Aile

Kahvaltılık tarifler, kolay az malzemeli

Kahvaltı öğününü hazırlamak için pratik kahvaltı tarifleri

Yeniakit Publisher
2021-12-19 11:29:00 - 2021-12-19 11:35:06
Kahvaltılık tarifler, kolay az malzemeli

'Kahvaltıya ne yapabilirim' diyenlere kolay tarifler...

Sahanda yumurta tarifi

Malzemeler

  • 1 su bardağı domates sosu
  • 2 yumurta
  • Zeytinyağı
  • Tuz

Yapılışı 

Zeytinyağını tavaya koyun, domates sosunu ekleyin. Sosunun suyunu biraz çektirip üzerine yumurta kırın. 

Pizza börek tarifi

Malzemeler

  • 2,5 adet yufka

İç harcı için;

  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet domates
  • 100 gram sucuk
  • 200 gram kaşar peyniri
  • 2 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber

Üzeri için;

  • 2 adet yumurta
  • Galeta unu
  • Kızartmak için;
  • Sıvı yağ

Yapılışı

İç harcı için kırmızı, yeşil biberi ve domatesi doğrayın ve derin bir karıştırma kabına alın. Kaşar peynirini ve sucuğu da küp küp doğrayıp, diğer malzemelerin üzerine ekleyin. Kekik ve pul biberi de ekledikten sonra güzelce karıştırın. 4 veya 6 eşit parça bölünen yufkalardan her birine iç harçtan yerleştirin, kenarlarını içe doğru katladıktan sonra sıkı olmayacak şekilde sarın. Bütün yufkalar bitinceye kadar aynı işleme devam edin. Hazırlanan yufkaları önce çırpılmış yumurtaya ardından galeta ununa bulayarak bir tabak içerisine alın. Pişirmek için tavaya sıvı yağı alın, kızdıktan sonra börekleri tavaya alın ve iki yüzeyini de güzelce kızartın. Pişen börekleri sıcak sıcak servis edin.

Keçi patisi tarifi

Malzemeler

  • 1su bardağıyoğurt
  • 1çay kaşığıtuz
  • 1paketkabartma tozu
  • 2,5su bardağıun

Yapılışı

Yoğurt, tuz ve kabartma tozunu bir kaba alıp karıştırın. Unu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Tüm malzemeler birleşip kıvam alıncaya dek yoğurun. Ardından hamura uzun rulo halinde şekil verin ve yaklaşık 2-3 parmak kalınlığında parçalara ayırın. Bıçak yardımıyla dilimleri, ters v harfi olacak biçimde keçi patisi şeklini verin. Son şeklini almış hamurlarınızı tavada kızdırmış olduğunuz yağda iki tarafı da güzelce renk alıncaya dek kızartın ve sıcak servis edin. Afiyet olsun.

 

 

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