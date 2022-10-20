Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak kuymak tarifi

Kuymak yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler:

2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

2 tepeleme yemek kaşığı mısır unu

1 su bardağı su(oda ısısında)

1 kase kolot peyniri

1/2çay bardağı kaynar su

1 silme tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Tereyağını bir tavaya alın ve yağ eriyip köpürdükten sonra üstüne mısır ununu ekleyin. Mısır ununun rengi dönene kadar kavurun. Sonrasında bir su bardağı suyu ve tuzunu ekleyin. Suyunu çekene kadar kavurun ve suyu iyice çektikten sonra içine kolot peynirini ekliyin. Peynir tamamen eriyip, suyunu çekene dek karıştırarak kavurun. Peynir de eridikten sonra kaynar suyu ekleyin, suyu çekip uzayan bir kıvam aldığında ocağın altını kısın. Tereyağı hafifçe üstte biriktiği zaman kuymağınız hazır demektir. Herkese afiyet olsun.





