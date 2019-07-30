Kahvaltıların vazgeçilmeziyle yepyeni bir tarif
Simit, geleneksel olduğu kadar, sofralarımızda sıklıkla bulunan harika bir lezzet. Bu tadı ikiye katlayacak yeni tarifi mutlaka denemelisiniz.30 Temmuz 2019 Salı 17:02
Kahvaltıda sürekli şarküteri ürünler mi yiyorsunuz? Bu durumdan sıkılmış olmalısınız. Simitle yapılan bu tarifle, şarküteri ürünlerini geride bırakacak.
Bu tarifi, kalan ekmeklerinizi fırına verip kuruttuktan sonrada yapabilirsiniz.
Malzemeler
- 2 simit
- 2 yumurta
- 1 biber
- sucuk
- kaşar
- maydanoz
- tereyağı
- pulbiber, karabiber
Simitleri ortadan ikiye ayırıp tereyağlı tavaya koyun.
Simitlerin ortasında sucuk ve biberleri kavurun.
Yumurtayı ister çırparak isterseniz de tek bütün olarak simidin içine kırın.
Kapağı kapalı halde kısık ateşte pişirin.
Eğer yumurtayı çırpacaksanız içine kaşar peynirin, ekleyin. Bütün haliyle yapacaksanız en son üstüne kaşar peynirini dökün.
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