Kahvaltıların vazgeçilmeziyle yepyeni bir tarif Simit, geleneksel olduğu kadar, sofralarımızda sıklıkla bulunan harika bir lezzet. Bu tadı ikiye katlayacak yeni tarifi mutlaka denemelisiniz.

Kahvaltıda sürekli şarküteri ürünler mi yiyorsunuz? Bu durumdan sıkılmış olmalısınız. Simitle yapılan bu tarifle, şarküteri ürünlerini geride bırakacak. Bu tarifi, kalan ekmeklerinizi fırına verip kuruttuktan sonrada yapabilirsiniz. Malzemeler 2 simit

2 yumurta

1 biber

sucuk

kaşar

maydanoz

tereyağı

pulbiber, karabiber Simitleri ortadan ikiye ayırıp tereyağlı tavaya koyun. Simitlerin ortasında sucuk ve biberleri kavurun. Yumurtayı ister çırparak isterseniz de tek bütün olarak simidin içine kırın. Kapağı kapalı halde kısık ateşte pişirin. Eğer yumurtayı çırpacaksanız içine kaşar peynirin, ekleyin. Bütün haliyle yapacaksanız en son üstüne kaşar peynirini dökün.

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