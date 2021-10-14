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Kadın - Aile Kahvaltı masalarını süsleyecek reçel tarifi
Kadın - Aile

Kahvaltı masalarını süsleyecek reçel tarifi

Rengi ve tadıyla lezzetine doyamayacağınız Ayva Reçeli tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 22:19:00 - 2021-10-14 22:20:45
Kahvaltı masalarını süsleyecek reçel tarifi

Rengi ve tadıyla lezzetine doyamayacağınız Ayva Reçeli tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 4 adet ayva
  • 4 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 3-4 adet karanfil

Yapılışı

Ayvaları küp şeker şeklinde dilimleyelim. Çekirdeklerini ayıralım. Dilimlenen ayvaları bir kabın içinde alalım ve üzerine şeker ilave edelim.2 saat kadar bekletelim. Şekerler erimeye başladıktan sonra üzerine su ekleyelim. Ayırdığımız ayva çekirdeklerinde içine atarak reçel kıvamına gelene kadar kaynatalım. Ocağın altını kapatmaya yakın limon suyu ve karanfilleri ekleyerek 2 dakika kadar daha kaynatalım. Soğumasını beklemeden kavanozlara yerleştirelim ve kapaklarını kapatalım. Reçeliniz hazır.

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