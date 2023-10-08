Kahrolası siyonist çocukları öldürüyor!
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa kapsamındaki İsrail operasyonuna yahudiler tarafından saldırıyla karşılık verildi.
Siyonist İsrail, Gazze Şeridi'nde hava saldırılarını sürdürüyor.
Yahudilerin direkt sivilleri hedef aldığı saldırılarında üzen haber geldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarında 78 çocuğu katlettiğini açıkladı.
Dünya
Dünyaya böyle rezil oldular! 'Kadın siviller öldürülüyor' yalanı İsrail'in ilanıyla ortaya çıktı